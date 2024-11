Veröffentlicht am 22.11.2024

Quickborn (em) Gibt es einen gemeinsamen Nenner, wenn man über U20- und Ü50-Jährige spricht? Beim ersten Gedanken vielleicht nicht. Beim 2. Unternehmensfrühstück der Stadt Quickborn Mitte November aber schon. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Unternehmen das Potenzial und Erfahrung von jungen Talenten nutzen können, um ihre Personalstrategie nachhaltig zu verbessern.

Dazu hatten Bürgermeister Thomas Beckmann und Wirtschaftsförderin Linda Vogt-Gröncke Expertinnen und Experten eingeladen, die in kurzweiligen Praxisvorträgen den mehr als 30 Unternehmerinnen und Unternehmern neue Impulse gaben. Anneke Henne (selbst Vertreterin der Gen Z) und Burkard Stratmann vom Kreis Pinneberg, stellten das „Praktikum Westküste“ vor. Einen besonderen Service liefern sie im Nachgang – ein umfangreiches Workbook mit konkreten Tipps und Handreichungen zu Azubigewinnung und Mitarbeiterbindung für alle Teilnehmenden des Frühstücks. So kann das Frühstück mit neuen Impulsen noch länger nachwirken.

Ute von Strünk, Geschäftsführerin der von strünk consulting GmbH zeigte anhand anschaulicher Praxisbeispiele, dass bei sehr vielen Unternehmen noch die historische Lebenstreppe von 1900 – ab 50 geht es bergab - das Denken prägt. Sie warb dafür, die Erfahrung und Motivation der Älteren zu nutzen und eine generationenübergreifende Zusammenarbeit zu fördern. Denn: „Die Jungen können zwar schneller laufen, aber die Alten kennen die Abkürzung.“

In seiner Begrüßungsrede zeigte sich Bürgermeister Beckmann hocherfreut über die vielen Gäste. „Mir ist der Austausch mit Ihnen wichtig. Sprechen Sie mich gern an, egal wo Sie mich treffen, ob beim Eulenfest, beim Einkaufen oder beim Spazierengehen“, forderte er die anwesenden Unternehmerinnen und Unternehmer auf. Darüber hinaus kündigte er Unternehmensbesuche ab Januar 2025 an. „Ich freue mich sehr auf die Unternehmensbesuche. Wir haben so viele verschiedene Unternehmen in Quickborn, das wird auch für mich sehr interessant und horizonterweiternd“, sagt Linda Vogt-Gröncke beim anschließenden Austausch und Netzwerken.

Für das kommende Jahr sind weitere Unternehmensfrühstücke geplant. Neben dem Veranstaltungszentrum der Stadtwerke Quickborn soll es den Austausch mit der Wirtschaft auch direkt vor Ort geben. Wenn Sie gern einmal Gastgeber sein und einen Einblick in Ihr Unternehmen geben möchten oder eine Themenidee für einen Vortrag haben, melden Sie sich gerne bei Frau Vogt-Gröncke unter wirtschaftsfoerderung@quickborn.de

Foto: Referenten Burkard Stratmann, Anneke Henne vom Kreis Pinneberg, Linda Vogt-Gröncke, Ute von Strünk von strünk consulting GmbH, Bürgermeister Thomas Beckmann