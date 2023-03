 170 m² Bürofläche

Norderstedt (kk) Im Kontorhaus, direkt zwischen U-Bahn und Rathaus, sind ab sofort Büroflächen verfügbar. Die Anbindung ist exzellent, eigene Tiefgaragenplätze auch für Kunden im Haus sind vorhanden und die Architektur des Gebäudes ist außergewöhnlich.



„Aktuell bieten wir im Kontorhaus eine Bürofläche mit 170 m² oder kleine Büroräume in Gemeinschaft zwischen 16 und 60 m² an“, sagt Yvonne Soltysiak, Projektleiterin bei der EGNO.



Tiefgaragen und ÖPNV



„Die Zentralität, der Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr sowie die direkte Verbindung zwischen Norderstedt und Hamburg sind klare Vorteile für die Mieter in Norderstedt-Mitte“, so Marc-Mario Bertermann, Geschäftsführer der EGNO. Ebenso befinden sich in der direkten Umgebung Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, Shoppingmöglichkeiten, Restaurants, Cafés und Bäcker. Donnerstags findet vor Ort ein Wochenmarkt statt. Parkmöglichkeiten für die ansässigen Mieter sowie deren Besucher sind in den hauseigenen bzw. öffentlichen Tiefgaragen vorhanden.



Ihre Ansprechpartnerin

Dipl.-Kffr. Yvonne Soltysiak

Entwicklungsgesellschaft

Norderstedt mbH

Rathausallee 64-66

22846 Norderstedt

Tel.: 040/535 406-22

E-Mail: soltysiak@egno.de

www.egno.de

Veröffentlicht am: 31.01.2013