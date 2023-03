 20 Jahre S.O.F.A. GmbH und Teambuilding

Hamburg (ls/jw) S.O.F.A. GmbH Veranstaltungsdienstleister, seit 1993 erfolgreich inhabergeführt und heute eine der stärksten Veranstaltungsserviceagenturen in Norddeutschland. Als Full Service Dienstleister im Bereich Konzeption, Planung und Durchführung begleitet das Unternehmen sehr erfolgreich europaweit Firmen, Städte und Einzelpersonen bei Veranstaltungen, Events, Incentives und Animation jeder Größe.



Mit vier Niederlassungen in Deutschland (Plön, Hamburg, Berlin und München) betreuen die Mitarbeiter ihre Kunden ganzheitlich und umfassend. Sowohl Veranstalter im Volumengeschäft für Einzelmodule als auch Einzelfirmen für das „Rund-um-Sorglos-Paket“ zählen zu den zufriedenen Kunden der S.O.F.A. GmbH. „Das Hauptspektrum unseres Unternehmens ist die Teambuildingmaßnahme, die wir für Firmen anbieten, um die Arbeitsatmosphäre angenehmer zu machen und somit das Team zu stärken“, erklärt Projektleiterin Inga Bähr. Denn nur durch die Zusammenarbeit der Mitarbeiter kann eine Firma erst erfolgreich werden. Dieser Veranstaltungsbereich ist besonders bei Firmen gefragt und erfreut sich an besonderer Beliebtheit, denn so ist ein Zusammenwachsen von Abteilungen und das Zusammentreffen verschiedener Standorte gewährleistet. Die Teamfähigkeit innerhalb eines Unternehmens wächst. „Gerade für Azubis ist diese Teambuildingmaßnahme sehr gut, denn so lernen sie nicht nur ihre Abteilung kennen, sondern auch zum Beispiel die Buchhaltung oder andere Sparten der Firma“, so Geschäftsführer Lothar Genz. Der Spaßfaktor ist hier auf jeden Fall garantiert und die aufgelockerte Stimmung trägt zum Betriebsklima bei. Egal ob Bosseln, Strandwettkämpfe, Bogenschießen, eine Rallye oder ein Human Table Soccerturnier, die Mannschaften werden durch geschulte Teamleiter begleitet. Ideal sind die Teambuildingmaßnahmen auch bei Tagungen, um die Stimmung aufzulockern und ein nettes Miteinander zu erzielen. „Ob als zwei Stundenprogramm, Tagesprogramm oder für ein ganzes Wochenende, Teambuildings sind vielfältig und können individuell auf die Firma zugeschnitten werden“, ergänzt Inga Bähr. „Für jede Firma finden wir das passende Programm, die wir auch auf www.sofa-gmbh.de vorstellen.“

Veröffentlicht am: 31.01.2013