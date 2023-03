 Das Team „Schinkelturm“ auf Erfolgskurs

Hamburg (em/kv) „Wer gibt gewinnt!“ Jede Woche treffen sich die Mitglieder des BNI-Teams „Leuchtturm Schinkelturm“ nur zu einem Zweck: Sie möchten mehr Umsatz machen. Genau das ist das erklärte Ziel von Business Network International, kurz BNI.



„Wir geben den Unternehmern das Wissen und die Unterstützung für strategisches Empfehlungsmarketing“, erklärt Perdita Habeck, die BNI Executive Direktorin für Hamburg und die Region Kiel.



Wertvolle Empfehlungen



Seit dem ersten Treffen haben die Teilnehmer bereites knapp 1.000 Empfehlungen ausgetauscht und sich gegenseitig somit Aufträge für fast 530.000 Euro verschafft. Perdita Habeck sieht noch mehr Potenzial, das es zu nutzen gilt: „Je länger sich die Unternehmen kennen, sich anfreunden und vertrauen, desto mehr und höher qualifizierte Empfehlungen werden ausgesprochen. Das bedeutet selbstverständlich auch mehr Umsatz, der in einem Team generiert wird.“

Dass sich während der wöchentlichen Treffen auch Freundschaften bilden, ist verständlich. Alle Teilnehmer verfolgen das gleiche Ziel und nutzen gemeinsam aktiv ihre Chancen. Zudem werden die Präsentationsfähigkeiten jedes Einzelnen geschult, was auch außerhalb des BNI viele Vorteile hat.

Alles, was man bei BNI, den Treffen oder den kostenfrei angebotenen Workshops lernt, können die Geschäftsleute wunderbar auf ihr eigenes Unternehmen übertragen. „Das BNI Chapter hat zahlreiche Nutzen für unsere Mitglieder. Das eigene Auftreten wird mit jedem Vortrag beim Treffen weiter gestärkt. Ganz automatisch werden auch Softskills wie ein sicheres Auftreten, Führungsqualitäten und Effizienz in der Kundenbetreuung vertieft. Zwar können wir das nicht vor Ort verfolgen, aber die Mitglieder erzählen gern von ihren Erfahrungen, die über die Emfpehlungstreffen hinausgehen“, berichtet Perdita Habeck. Ein ganz wichtiger Nutzen sind natürlich auch die Kontakte, die durch die Chapterkollegen des eigenen Chapters, der Hamburger Chapter und weltweit in fast 50 Ländern geknüpft werden können.



„Kommen Sie vorbei!“



Interessierte sind herzlich eingeladen, sich bei Andreas Garrels unter 040 - 250 77 56 oder per E-Mail an info@andreas-garrels.de zu einem unverbindlichen Besuch der Businesstreffen anzumelden. Das Chapter „Schinkelturm“ trifft sich jeden Mittwoch von 7 bis 8.30 Uhr im CUP&CINO. Aktuell werden noch ein Drucker, Immobilienmakler, Architekt, Weinhändler, Texter, Autohaus, Personaldienstleister sowie eine Hausverwaltung zum Empfehlungsaustausch gesucht.



Weitere Informationen gibt es auch online auf: www.bni-kiel.com

Veröffentlicht am: 31.01.2013