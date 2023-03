 Deeskalationstraining - Umgang mit Stress u. Konflikten

Norderstedt/Hamburg (sw/jf) Wie verhält man sich bei Konfrontationen im Alltag? Beim Deeskalationstraining des TÜV NORD Schulungszentrums lernen die Teilnehmer, in Stresssituationen ruhig zu bleiben und professionell mit Konflikten umzugehen.



Das Training richtet sich vor allem an Mitarbeiter mit intensivem Kundenkontakt oder aus dem Bereich der Kundenberatung, Multiplikatoren in Unternehmen und Organisationen sowie Führungskräfte. So konnten im Rahmen des Deeskalationstrainings zum Beispiel 400 Fahrdienst-Mitarbeiter eines namhaften Busunternehmens aus Kiel auf brenzlige Situationen im Alltag vorbereitet werden. In einer kleinen Gruppe trainierten die Teilnehmer im Rollenspiel schwierige Gespräche zu führen und auf körperliche Angriffe zu reagieren. Eigene Erfahrungen aus dem Berufsalltag wurden ausgetauscht und die eigenen Aggressionspotentiale und die Positionen zur Gewalt überprüft. Insbesondere in der Gesprächsführung mit schwierigen Kunden ist es wichtig, ruhig zu bleiben und besonnen zu reagieren. Strategien zur Bewältigung solcher Situationen sind beispielsweise Verständnis und Interesse für den Ärger des Kunden zu zeigen, die Nachteile einer fortgesetzten Konfrontation zu benennen und konkrete Angebote zur Klärung des Problems zu unterbreiten. Auch „Erste Hilfe“ bei Stress ist ein großes Thema. Es wird geübt, auch in schwierigen Situationen einen klaren Kopf zu behalten und logisch zu handeln. Neben praktischen Übungen werden in dieser Schulung Grundlagen zur Stressbewältigung vermittelt. Hierbei soll es insbesondere um physiologische Begleiterscheinungen bei Stress wie beschleunigter Herzschlag, schnelle Atmung und verkrampfte Muskulatur gehen. Am Ende des Deeskalationstrainings erhält jeder Teilnehmer eine Bescheinigung des TÜV NORD Schulungszentrums. „Ziel dieser Qualifizierung ist es, einen professionellen Umgang mit Konflikten, Aggressionen und Gewalt zu erlernen, im eigenen Arbeitsumfeld weiterzuvermitteln und deeskalierendes Handeln und Denken zu etablieren sowie Gewaltprävention zu betreiben“, erklärt Claus Frankenstein, Geschäftsführer des TÜV NORD Schulungszentrums.



Informationen zu allen Bildungsangeboten und maßgeschneiderten Schulungen erhalten Unternehmen beim TÜV NORD Schulungszentrum telefonisch unter 040 - 78 08 14-0.

Veröffentlicht am: 31.01.2013