 Gemeinsam für die Unternehmen der Stadt Bad Segeberg

Segeberg (ls/ng) Der Verein Wir für Segeberg (WfS) engagiert sich als Interessenverband der Unternehmerschaft für die Zukunftssicherung in Bad Segeberg. Der Verband mobilisiert und bündelt Kompetenzen zu örtlichen Themen. Als Dienstleister stellt sich der Verein seinen Mitgliedern zur Verfügung und unterstützt die Segeberger Unternehmerschaft in vielen Bereichen. Ebenso dient WfS als Informationsschnittstelle und einheitliches Sprachrohr.



Zurzeit zählt der Verein ca. 140 Mitglieder, die sich tatkräftig für die Stadt Bad Segeberg einsetzen. Diese Mitglieder werden in neun Initiativkreise unterteilt: IK Dienstleister, IK Finanzen, Steuern, Recht, IK Gastronomie, IK Gesundheit und Sport, IK Handel, IK Handwerk und Industrie, IK Kommunikation und Medien, IK Tourismus, Kultur, Bildung und kommunale Einrichtungen, IK Mobilität. Firmen, die diesen Initiativkreisen angehören, sind zum Beispiel Auto-Zentrum-Harm GmbH, Anwalt Buchert, Asmußen Reisemobilcenter Nord, Erlebniswald Trappenkamp, Ramm Gärtnerei & Floristik und viele mehr.



Vorstandsmitglieder

Jede der neun Gruppen, egal wie groß sie ist, hat eine Stimme. Zu den Vorstandsmitgliedern gehört immer einer aus jedem Initiativkreis. Der Vorstand besteht aus dem Kernvorstand: Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister, der gemeinsam mit der Vorstandsassistenz die Geschäfte des Vereins führt Die Amtsinhaber werden jeweils für zwei Jahre gewählt. Hinzu kommt der erweiterte Vorstand, der sich aus den jeweiligen Sprechern der einzelnen Initiativkreisen (IKs) zusammensetzt. Die Initiativkreise sind inhaltlich nach Branchenzugehörigkeit der Mitglieder aufgeteilt.



Kampagnen, die für Segeberg auf die Beine gestellt wurden

Aktuelle Initiativen, die der Verein auf die Beine gestellt hat, sind: Die Segeberg-Guides – Sportlich ausgebildet zum Jugendtrainer, Hier wird Dir geholfen – Zufluchtsorte für Kinder, ParkRaum – Konzepte für Parkplätze in Segeberg und VOS – Organisation der verkaufsoffenen Sonntage. Der Unternehmerklönschnack ist eine regelmäßige Veranstaltung des Unternehmerkreises Wir für Segeberg e.V., bei dem Mitglieder und Nichtmitglieder zu einem lockeren Gedankenaustausch in ungezwungener Atmosphäre zusammenkommen. Gäste, die Lust haben bei einer netten Klönschnackrunde mitzureden und vor allem mitzuwirken, sind mit einer Anmeldung herzlich willkommen. Gemeinsam wird so noch mehr für die Stadt Bad Segeberg erreicht und dadurch ist die Zukunft der Stadt gesichert.

