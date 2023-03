 Grundstücke im Grünen

Norderstedt (kk) Im Norden Norderstedts, dem neuen Stadtquartier Frederikspark, bietet die EGNO weiterhin Grundstücke für Gewerbetreibende an. Nördlich der Quickborner Straße beginnen im Frühjahr die Bauarbeiten weiterer Ansiedlungen.



Wohnen und Arbeiten miteinander zu verbinden, ist die Aufgabe der EGNO in Friedrichsgabe. Mit der Entwicklung des Quartiers Frederikspark ist viel Neues entstanden, welches sich harmonisch mit den langgewachsenen Strukturen verbindet. Der ehemalige Gasthof ist heute ein Hotel und beliebtes Restaurant. Das große Nahversorgungszentrum wird gut angenommen und der 17.000 m² große Spielpark gehört zu den schönsten und beliebtesten in der Region.



werkstatt|wohnen

In der Kuno-Liesenberg-Kehre bietet die EGNO Grundstücke für kombiniertes Wohnen und Arbeiten für Handwerker, Selbstständige und Gewerbetreibende an. Aktuell werden die letzten vier freien Grundstücke beplant. „Nach jetzigem Stand sind die Flächen in diesem Gebiet so gut wie verkauft“, sagt Yvonne Soltysiak von der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt. „Nun konzentrieren wir uns auf die Flächen nördlich und westlich des Nahversorgungszentrums. Hier können wir Gewerbegrundstücke ab 1.000 m² anbieten“, so Soltysiak weiter.



Miteinander leben

Die Stadtentwickler legen hier besonderen Wert auch auf den Kontakt der Bewohner untereinander und veranstalten regelmäßig Infoabende bis hin zu Bürgerfesten für die alte und neue Bevölkerung. Das Konzept Frederikspark kommt gut an. Die positive Entwicklung des Quartiers lässt den Bedarf nach einer Kita steigen, der Grundstein dafür wurde im Oktober 2012 gelegt. Am 1. August wird die Kita mit dem Motto „Ernährung und Bewegung“ eröffnet. Dann finden dort bis zu 70 Kinder ab 10 Monate Platz.



