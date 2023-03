 Kampf gegen den Schimmel

Norderstedt (sw/ng) Ehe man ihn bemerkt, hat er sich schon längst heimlich ausgebreitet: der Schimmel. Maler- und Lackierermeister Michael Hüfner weiß, was getan werden muss, um ihn wieder loszuwerden.



„Feuchte Wände und Schimmelbildung können die unterschiedlichsten Gründe haben. Hat man den Parasiten entdeckt, sollte man mit der Schimmelbeseitigung nicht lange warten, denn die Sporen sind hochgradig gesundheitsgefährdend“, so der Fachmann. „Als zugelassener Gutachter für Schimmel gehe ich gemeinsam mit Ihnen der Ursache der Schimmelbildung auf den Grund. Mit unserer langjährigen Erfahrung und mit den speziellen Produkten aus unserem Sortiment helfen wir Ihnen, Ihr Gebäude vor Schimmel nachhaltig zu schützen. Um die Schimmelbildung grundsätzlich zu vermeiden sollten Sie darauf achten, stets ausreichend zu lüften, Feuchtigkeit in den Räumen und große Möbelstücke direkt an Wänden zu vermeiden.“



Bild oben: Schimmel ist lästig und vor allem gesundheitsgefährdend – Hilfe bei der Schimmelprävention erhalten Kunden bei den Profis vom Malereibetrieb Michael Hüfner.

Veröffentlicht am: 31.01.2013