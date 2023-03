 Neues steht vor der Tür

Norderstedt (ls/jf) Im Januar stand bei elektroMünster das 40- jährige Firmenjubiläum vor der Tür. Auch in den nächsten 40 Jahren stehen Brigitte und Andreas Münster sowie ihre rund 20 Mitarbeiter für modernen und umfassenden Service.



Einer andern Familientradition bleibt Andreas Münster ebenfalls treu und engagiert sich weiterhin mit voller Begeisterung für Norderstedt Marketing e.V.. Hier bewegt und erreicht er mit den anderen aktiven Mitgliedern viel für Norderstedt, worauf er sehr stolz ist. „Wir schaffen alles, denn das Wohl unserer Kunden und der Norderstedter Bewohner liegt uns am Herzen“, so Andreas Münster.

Veröffentlicht am: 31.01.2013