 „Präsentieren Sie Ihr Unternehmen“

Neumünster (kk) Für klein- und mittelständische Unternehmen von Norderstedt bis Neumünster und darüber hinaus ist die wirtschaftNORDGATE im März 2013 beinahe schon ein Pflichttermin. Hier werden Kontakte geknüpft und Geschäfte gemacht, Wissen und aktuelle Trends mitgenommen. Dazu bietet die Mittelstandsmesse in der Mitte Schleswig- Holsteins mit Fachforen und Business-Speed-Dating viel Raum für Dialoge, denn nach wie vor ist der direkte Dialog bei Geschäftskontakten durch kein anderes Medium zu ersetzen.



Die wirtschaftNORDGATE, die vom 13. bis 14. März 2013 zum zweiten Mal in den Neumünsteraner Holstenhallen stattfindet, ist die richtige Plattform für Unternehmer, um sich mit anderen Unternehmern in der Region zu vernetzen. Dies ist auch die Zielsetzung der sechs Wirtschaftsförderer entlang der A7, die gemeinsam mit dem Veranstalter fabrik10 im April 2012 den Startschuss zur ersten wirtschaft- NORDGATE gaben. An zwei Tagen wurden intensiv neue Netzwerke geknüpft und es eröffneten sich viele neue Perspektiven für die Zusammenarbeit.



Wirtschaftsregion NORDGATE



Namensgeber sind die sechs Städte und Gemeinden Neumünster, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn und Norderstedt hinter diesem Messekonzept. Als Aussteller und Gesprächspartner sind die Wirtschaftsförderer präsent. „Nutzen Sie diese Mittelstandsmesse für eine erfolgreiche Kontaktaufnahme mit Unternehmern aus Ihrer Region. Entdecken Sie neue Märkte und neue Möglichkeiten und präsentieren Sie Ihre wirtschaftliche Stärke mit den überzeugenden Ideen und Produkten Ihres Unternehmens“, sagt Neumünsters Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras.



Programm- und Vortragsvielfalt



Auch 2013 überzeugt die wirtschaftNORDGATE mit einem maßgeschneiderten Informations- und Vortragsprogramm. Die Sparkasse Südholstein informiert in dem Fachforum „Zukunft des Zahlungsverkehrs!“ z.B. über die Auswirkungen der Umstellung auf das neue europäische Bezahlsystem SEPA und zeigt Möglichkeiten des eBilling zur Vereinfachung der Buchhaltung auf. Die Stadtwerke Neumünster werden das Thema Energie in den Fokus ihres Fachforums stellen: „Energiewende vor Ort praktizieren!“.



Fachvorträge der Aussteller



Eine weitere Besonderheit der Messe ist die Möglichkeit von Fachvorträgen der Aussteller selbst. Dies wurde schon bei der ersten wirtschaftNORDGATE intensiv genutzt. Bereits im Programm für 2013 sind beispielsweise kleine und individuelle Lösungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, präsentiert vom Alleinerziehende Netzwerk Neumünster. Die Handwerkskammer Lübeck informiert in dem Forum „Zukunft Web 2.0 – Wohin geht der Weg?“ mit anschließendem Workshop über Tipps, Tricks und Wissenswertes für IT-Lösungen.



Digital und real



Den großen Erfolg des Business- Speed-Dating auf der wirtschaft- NORDGATE 2012 hatten Veranstalter und Teilnehmer so nicht erwartet. Daher wird dies auch im kommenden Jahr wieder stattfinden: In 10 Minuten stellen zwei Unternehmer sich und ihr Business dem jeweils Anderen vor, dann wird rotiert. „Kürzer und intensiver können Sie keine neuen Kontakte knüpfen“, sagt Ralf Waltereit vom Messeveranstalter fabrik10. Das Business- Speed-Dating wird an beiden Tagen angeboten und vom Business- Online Netzwerk XING präsentiert.



Jetzt Aussteller werden



Die Holstenhalle 5 bietet viele Möglichkeiten. Nach dem Foyer konzentriert sich das Messegeschehen nun auf eine Halle. Einzelne Anlaufplätze sind die Foren, Aktionsstationen (z. B. Segway-Fahren und Teamtraining oder auch die Sonderfläche „Kreativwirtschaft“). Und mittendrin sind alle Aussteller gut erreichbar und präsent. Eine Übersicht und Anmeldemöglichkeit bietet die Internetseite zur Messe www.wirtschaftnordgate. de. Der Hallenplan bietet gute Möglichkeiten, sich passgenau zu positionieren. „Nutzen Sie dieses Umfeld auch als Einladung für Ihre Kunden. Sie werden staunen, wie positiv sich solch ein Ortswechsel auf Geschäftskontakte auswirkt“, empfiehlt Birgit Zwicklinski von fabrik10.



Preis und Leistung stimmen



Dass eine gute Messe auch bezahlbar sein kann, zeigt die wirtschaft- NORDGATE ebenfalls: „Wir bieten für rund 1.000,- Euro einem Unternehmen eine komplette Präsentationsfläche „All-Inclusive“ zu Preisen von 117- 121 Euro/m² an“, so Birgit Zwicklinski weiter. „Sie müssen nur noch Platz nehmen und kontaktfreudig sein!“



Bild: Laden zur Mittelstandmesse im März 2013 ein: Die Wirtschaftsförderer des NORDGATE Keno Kramer (Norderstedt), Maren Rusch (Quickborn), Manja Biel (Henstedt-Ulzburg), Birgit Zwicklinski (Veranstalterin, Fabrik 10), Guido Schwartze (Neumünster), Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras (Neumünster) und Alfred Vahl (Kaltenkirchen). (v.l.n.r.)

