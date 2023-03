 Rundum bestens beraten

Neumünster (lm/lh) Das Team von Heizungsbau Dallmann Santitärtechnik ist in allen Bereichen rund um den Heizungsbau und die Sanitärtechnik seit Jahren ein kompetenter Ansprechpartner.



Neben dem Komplettpaket, welches Heizungsbau, das unter anderem Wartungs- und Lüftungsarbeiten an Gas-, Fernwärme- und Ölbrennanlagen mit einbezieht, bietet der Ausbildungsbetrieb mit zur Zeit vier technischen und einem kaufmännischen Auszubildenden seinen Privat- und Gewerbekunden auch ein großes Angebot an neuen Energietechniken mit allem was dazu gehört. Besonders die Vollsanierung von Problembädern in Zusammenarbeit mit anderen Firmen ist ein Spezialgebiet des Dallmann-Teams. So arbeiten auch Baugenossenschaften und Wohnungsverwaltungen gerne eng und langfristig mit Inhaberin Brigitte Grafke und ihren Mitarbeitern zusammen. Brigitte Grafke ist seit 1992 in dem Betrieb tätig und hat diesen 2008 übernommen und erfolgreich ausgebaut. „Diese positive Entwicklung, die mein Unternehmen in den letzten Jahren erfahren hat, wäre ohne meine langjährig zugehörigen Mitarbeiter nicht in diesem Maße möglich gewesen“, erklärt die gelernte Betriebswirtin. Heizungsbau Dallmann Sanitärtechnik verfügt auch über einen Notdienst, der täglich, auch an Sonn- und Feiertagen, bis 20.30 Uhr unter 0176 / 137 666 62 zu erreichen ist.



Bild oben: Die Firma Dallmann verfügt über einen eigenen Fuhrpark.



Wasbeker Str. 92

24534 Neumünster

Tel.: 04321 / 755 56-0

www.dallmann-nms.de

Veröffentlicht am: 31.01.2013