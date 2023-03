 „Suchen Sie noch  oder arbeiten Sie schon?“

Hamburg (em) Uebler Coaching zeigt die Wege aus dem Chaos. „Gibt es in Ihrem Unternehmen praxistaugliche Standards für die Organisation der Papiere? Ist sichergestellt, dass sich auch Kollegen in den Papieren eines Arbeitsplatzes zurechtfinden, etwa bei Krankheit oder Urlaubsvertretung?“



Wenn es nur heißt zehn Minuten am Tag Unterlagen zu suchen, macht das bei 230 Arbeitstagen rund 38 Stunden pro Jahr. Bei zehn Mitarbeitern sind das schon 47 Arbeitstage pro Jahr unproduktive Zeit, die sicherlich sinnvoller genutzt werden kann. Logistik im Büro: Wie geht das? „Vergessen Sie den „Büro-Drei- Kampf“ (falten, lochen, heften)! Wer Lust hat, zu erfahren wie das geht, kann uns wie folgt erreichen“, informiert der Geschäftsführer Harald Uebler seine Kunden.

Veröffentlicht am: 31.01.2013