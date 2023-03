 Verbindlich  aber nicht verbissen!

Hamburg (em) Das ist die Aussage eines unserer Mitglieder. Rüdiger Nehr, Drucker aus Hamburg- Eidelstedt, nennt die Gründe, warum er Mitglied bei den NordExperten wurde: „Bei den NordExperten arbeiten wir perspektivisch an der Dritt-Empfehlung. Jedes unserer Mitglieder hat mindestens 100 Kontakte. Bei derzeit 19 Mitgliedern spreche ich also, mit rund 1.900 Kontakten.“



Die NordExperten treffen sich wöchentlich in einer offenen, freundlichen, charmanten und zielführenden Runde im Hotel Krupunder- Park in Rellingen. Steffen Jahn, Rechtsanwalt aus Ellerbek sagt: „Ich habe mich entschlossen, Mitglied zu werden, weil ich hier interessante Persönlichkeiten und interessante Sachverhalte kennenlerne, die mich persönlich und mein Unternehmen weiter bringen.“



Kern der NordExperten ist der Austausch von echten Empfehlungen. Echte Empfehlungen meint: keine Luftnummern. Der Empfohlene hat ein echtes Interesse und einen tatsächlichen Bedarf an der Leistung eines der anderen Mitglieder. In 90% der Fälle wird aus dem Empfohlenen ein neuer Kunde für den Empfehlungsnehmer. Alleine in den letzten 90 Tagen sind bei den Nord- Experten knapp 90.000 Umsatz „empfohlen“ worden. Und: Die Mitglieder erhalten dafür keine Provision! Auch der NordExperten-Verein ist am Umsatz nicht beteiligt.



Übrigens: Der Umsatz wird erst „gezählt“, wenn der Kunde die Rechnung bezahlt hat. Es zählt die Realität. Wichtig zu erwähnen ist auch die Aussage von Jonni Borgmann, Gärtner von Eden: „ Für mich stimmt das Kosten-Nutzen-Verhältnis. Aber was fast noch wichtiger ist – wir treffen uns nicht virtuell, sondern Face to Face – eine Tatsache, die man nicht unterschätzen sollte.“



Die NordExperten freuen sich an jedem Mittwoch früh um 7:45 Uhr auf interessante Gäste und spannende Persönlichkeiten. Interessierte nutzen die Webseite www.nordexperten.de, um sich für ein nächstes Treffen anzumelden. Gäste übernehmen für das Frühstück anteilig 10 Euro. Die neuen Mitglieder der letzten vier Wochen, die noch nicht auf der Internetseite veröffentlicht sind: Steffen Jahn (Rechtsanwalt, Ellerbek), Dieter Fenske (KüchenKate, Pinneberg), Heike Uder Heise (Immobilien, Halstenbek), Jens Naumann (Sanitär und Heizungstechnik, Wrist), Friederike Ramcke (Biografin, Hamburg) und Oliver Gimball (Bestattungen Hermann Tellkamp, Uetersen).

Veröffentlicht am: 31.01.2013