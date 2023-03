 „Wer nur tut was er kann, bleibt da wo er ist"

Kaltenkirchen (em/lh) Für die Unternehmer des BCE – Business Clubs Elmshorn – sowie für ihre Mitarbeiter und ihre Familien und für ihre Kunden steht auf der Wunschliste für das Jahr 2013 ganz oben: Die Gesundheit.



Wachstum zu führen, zu stärken oder auf dem Markt bekannt zu machen und durch hoch angesiedelte Professionalität zu etablieren ist dann Tag für Tag eine Herausforderung, die leichter zu erfüllen ist, wenn unser Handwerk, unsere Beratung, unsere Kreativität und Leistungsstärke durch ,Weitersagen’ unterstützt wird: ,Ich kenne da jemanden, der ’“, so die Mitglieder des BCE. Ebenso lässt sich die Bitte untereinander: „Ich suche den Kontakt zu “ leichter im vertrauten Unternehmerkreis aussprechen. Und so wird die Botschaft an den Kunden: „Ich bin für Sie da!“ glaubhaft, wenn ein Mitglied des BCE sie durch Referenzen oder persönliche Weiterempfehlung bekräftigt. Die Unternehmer kennen sich gut und vertrauen sich, wenn es um das Geschäft geht. Dementsprechend gut funktioniert auch das Empfehlungsmarketing. Sie pflegen eine enge Zusammenarbeit und erhalten durch positive Erfahrungen miteinander auch Empfehlungen an Dritte. So breitet sich das Unternehmernetzwerk stetig weiter aus und Neukunden können so füreinander generiert werden. Aus diesem Grund treffen sich die Mitglieder des BCE alle 14 Tage am Donnerstag schon früh um 7 Uhr zum Frühstück, um sich in der Gruppe auszutauschen, aufmerksam zu lauschen und um zu erfahren: Wie kann ich meinem Mitstreiter helfen? Welchen Kontakt sucht er? Der Business Club Elmshorn freut sich über weitere Mitstreiter und über Neugierige, die Interesse haben, an einem der Geschäftsfrühstücke in Elmshorn teilzunehmen und ebenso viel Lust auf das Netzwerken haben. „Wir freuen uns auf Gäste und neue Mitglieder. Auf eine gute Zusammenarbeit in 2013!“, werden alle Neugierigen eingeladen, die Mitglied beim BCE werden möchten. Auch Gäste sind herzlich willkommen. Bei Interesse bitte bei Sönke Jensen vom PC-Expert-Team unter Telefon: 04121 / 470 586 oder per E-Mail unter info@pc-expertteam. de melden.



Bild: Neukunden füreinander generieren und miteinander stark sein – die Mitglieder des Business Clubs Elmshorn freuen sich über weitere interessierte Mitstreiter. Auch Gäste sind herzlich willkommen.

Veröffentlicht am: 31.01.2013