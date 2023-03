 „Wir haben die Lösung für Sie“

Neumünster (sw/ng) Ganz nach diesem Motto hat es sich die Firma SAFE Sicherheit & Service GmbH zum Ziel gesetzt, ihren Kunden auf sie zugeschnittene Lösungen zu bieten. Das Unternehmen SAFE bietet neben Personal- auch Sicherheitsdienstleistungen an.



1987 wurde SAFE als klassisches Wach- und Sicherheitsunternehmen gegründet. „Unsere Kunden waren mit unseren Leistungen im Bereich Sicherheit sehr zufrieden. Immer wieder wurden wir angesprochen, ob wir nicht auch in den Bereich Personaldienstleistungen gehen wollen. Aus dieser Idee hat sich mit den Jahren die Zeitarbeitsdienstleistung entwickelt“, erklärt Geschäftsführer Lutz Holland. Bei SAFE kann sich grundsätzlich jeder bewerben, der die nötige Einsatzbereitschaft und entsprechende Qualifikationen mitbringt. Das erfolgreiche Unternehmen besetzt Stellen aus den Segmenten Produktion, Schiff- und Stahlbau, Fachhelfer, Maschinenund Anlagenbau, Recycling, konventionelle und alternative Energien sowie Projektleitung und -management. Die Personaldienstleistungen von SAFE zeichnen sich vor allem durch die schnelle Auftragsbesetzung und die persönliche Kundenund Mitarbeiterbetreuung aus. „Wir bieten unseren Kunden eine absolut verlässliche Personalreserve, die gezielt auf den jeweiligen Bedarf ausgerichtet ist“, so Lutz Holland abschließend.



Bild oben: Geschäftsführer Lutz Holland: „Mit uns besetzen Sie Ihre Arbeitsplätze schnell, diskret und zeitsparend.“

Veröffentlicht am: 31.01.2013