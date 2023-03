... 10 JAHRE REGENTA VERLAG!

Bad Bramstedt (jj/mp) Vor 10 Jahren begann alles mit einer Idee - heute ist der Regenta Verlag eine feste Größe in der Region.



„Die Region brauchte ein Medium, in dem branchengezielt geworben werden kann, ohne im Anzeigensumpf unterzugehen“, erklärt Verlagsleiter Sven Boysen. Heraus kam das erste Stadtmagazin, damals noch unter dem Namen Bad Bramstedt Live. Kurze Zeit und einige erfolgreiche Ausgaben später folgten Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg Live, das Norderstedter Stadtmagazin, Quickborn Aktuell, Segeberg Aktuell und zu guter Letzt das Stadtmagazin Neumünster. Auch hier erkannten die Unternehmer der Region schnell ihre Chance auf gute Werbung. Seit 2003 erscheinen alle Stadtmagazin in einheitlichem, roten Design und sind so für die Leser schnell erkennbar. „Es ging uns schon immer um mehr als nur langweiligen Anzeigenverkauf und anschließenden Anzeigenfriedhof. Wir wollen die Menschen hinter dem Produkt zeigen und den Bürgern die örtlichen Unternehmer vorstellen“, so Sven Boysen weiter. „Zudem präsentieren wir zum Monatsanfang alle aktuellen Ereignisse und Termine des kommenden Monats und berichten über geschäftliche und persönliche Erfolgsgeschichten.“



Täglich neue News

Immer einen Schritt voraus ist der Regenta Verlag jedoch nicht nur durch redaktionelle Vorankündigungen und Veranstaltungskalender. Auf Stadtmagazin ONLINE inklusive Branchensuche finden Neugierige mehrfach täglich neue, aktuelle Meldungen aus ihrer Stadt. Die aktuellen Nachrichten – Polizeimeldungen, Jubiläen, Vortrags- und Veranstaltungstipps – erhalten Abonnenten des Stadtmagazin AKTUELL E-Papers täglich, kostenlos auf ihren PC, ihr smartphone oder ihren Tablet PC. Seit der Einführung haben bereits mehrere tausend Leser täglich die wichtigsten Nachrichten aus dem Wirtschaftsdreieck Neumünster – Bad Segeberg – Norderstedt abonniert. Neben den erfolgreichen Stadtmagazinen der sieben Städte gibt es zudem das Verbandsmagazin BDS Aktuell sowie das Wirtschaftsmagazin für den Kreis Segeberg und Neumünster. Um das Angebot zu komplettieren findet man alle Nachrichten aus den Veröffentlichungen auf den jeweiligen Webseiten. Rund 170.000 Besuchern und mehr als eine halben Million Seitenaufrufe monatlich können die Stadtmagazinwebseiten verzeichnen.



Neu: Stadtmagazin MOBIL

Für alle, die an jedem Ort zu jeder Zeit die neuesten Nachrichten auf einen Blick brauchen, gibt es seit 2011 Stadtmagazin MOBIL. Hier findet der Leser neben den Berichten aus der Region, nach Städten sortiert, auch Besonderheiten wie die Insolvenz- und Neugründerdatenbank, den Stellenmarkt für den Kreis Segeberg und die Gewerbeimmobilien Datenbank. Auch Verkehrs- und Wetterinfos bekommt man auf Stadtmagazin- MOBIL.de schnell und regional. Ein weiteres Standbein des Regenta Verlags sind die umfangreichen Agenturleistungen. Von der ersten Website bzw. einem professionellen Relaunch der alten über Flyer und Faltblätter bis hin zur Gestaltung unverzichtbarer Geschäftsdrucksachen und Firmenkataloge wie Jahresrückblicke bietet der Verlag als Full-Service-Agentur alles aus einer Hand.



Fundierte Ausbildung für den eigenen Bedarf

Um den wachsenden Ansprüchen der Leser und Kunden gerecht zu werden, wird Qualität im Hause des Regenta Verlags groß geschrieben. Um diese stets zu garantieren, wird sowohl in den kaufmännischen als auch in den gestalterischen Bereichen erfolgreich selbst ausgebildet. „Dank der Verstärkung können wir zahlreiche, langfristig geplante Projekte starten“, so Verlagsleiter Sven Boysen. „Für die optimale Umsetzung ist es einfach notwendig, qualifizierten Nachwuchs im eigenen Haus auszubilden. “ Viele neue Mitarbeiter im Regenta Verlag erforderten den Umzug in ein neues, größeres Büro. Seit Januar 2012 findet man das Team im Landweg 6 in Bad Bramstedt.



Norderstedter Herbstmesse 2011

Auch außerhalb der Print- und Onlinepublikation wirtschaftlicher und regionaler Nachrichten hat sich der Regenta Veralg einen Namen machen können. Auf der Norderstedter Herbstmesse, die 2011 erstmalig im Rathaus stattfand und die das Team des Regenta Verlags organisierte, erlebten rund 10.000 Besucher und knapp 100 Aussteller eine gelungene Veranstaltung. „Ich hoffe, dass wir auch in den nächsten zehn Jahren großen Schrittes voran kommen und verspreche allen Lesern weiterhin spannende Nachrichten aus ihrer Region“, so Sven Boysen abschließend.



Foto: Das Stadtmagazin expandiert! Viele neue Mitarbeiter im Regenta Verlag erforderten den Umzug in ein neues, größeres Büro. Seit Januar 2012 findet man das Team im Landweg 6 in Bad Bramstedt.

Veröffentlicht am: 03.02.2012