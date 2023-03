ABC Hamburg Einkäufer-Netzwerktreffen

24.06.2016 | 16:00 Uhr | Restaurant NiHao | Wandsbeker Zollstraße 25-29, 22041 Hamburg



Restaurant NiHao (em) am 24.06.2015 findet unser nächstes Einkäufer- und Unternehmer-Netzwerk-Treffen in Hamburg statt. Getränke und Speisen zahlt wie immer jeder für sich, ansonsten ist der Eintritt frei. Moderiert wird die Veranstaltung von Johannes Sulzer, Anja Michelsen und Rainer Stobbe.



Ab 19:00 Uhr beginnt das Einkäufer-Netzwerktreffen mit einer kurzen Vorstellungsrunde, anschließend können sich die Teilnehmer bei interessanten Gesprächen austauschen. Zudem gibt es ein authentisches chinesisches Essen. Hauptthema ist diesmal auch die Sicht nach Japan. Viele Einkäufer haben das Hauptmerkmal nach China, an diesem Abend werden Johannes, Anja und Rainer auch über die Chancen und Möglichkeiten in Japan berichten.



Veranstaltungsort:



NiHao



Wandsbeker Zollstraße 25-29,



22041 Hamburg





Beginn:

24.06.2016

Netzwerktreffen ab ca. 19:00 Uhr





Die Einkäufer Netzwerktreffen



Unsere Einkäufer Netzwerktreffen sind wohl die grössten seiner Art in Deutschland. Wir sprechen Einkäufer an, die insbesondere mit dem internationalen Handel und Außenhandel und dabei auch mit asiatischen Märkten, wie z. B. China, Indien, Indonesien, Thailand, Korea, Taiwan und Vietnam zu tun haben. Die Netzwerktreffen sind rein private Veranstaltungen und ausdrücklich keine Werbeverantaltungen. Synergien sind aber garantiert vorhanden und Geschäftsverbindungen können sich ergeben.



Die Organisatoren:



David Frisch (auf Xing)



Xin (Angel) Xiao (auf Xing)





Veröffentlicht am: 11.04.2016