Tag des Online-Marketing Schleswig-Holstein

19.09.2017 | 10:00 Uhr | Sparkassen-Arena Kiel | Europaplatz 1, 24103 Kiel



Sparkassen-Arena Kiel (em) Es erwarten Sie auch in diesem Jahr namhafte Kongressredner und Ausstellungen zahlreicher regionaler Agenturen. In spannenden Vorträgen erhalten Sie einen umfassenden Überblick über alle relevanten Themen und Entwicklungen in der Branche. In Workshops mit unseren Fachleuten können Sie dieses Wissen in kleinen Gruppen vertiefen. Unsere Experten liefern Impulse für Geschäftsführer und Marketingverantwortliche aus dem norddeutschen Mittelstand.



Mittags findet ein Netzwerktreffen mit kulinarischer Verköstigung statt, zu dem wir Sie ebenfalls recht herzlich einladen möchten. Veranstaltet wird der Tag des Online-Marketing vom DiWiSH e.V. (Verein Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein) in Kooperation mit anderen Verbänden und Institutionen aus der Region. Erweitern Sie Ihr Netzwerk mit über 400 qualifizierten Besuchern in angenehmer Atmosphäre beim Tag des Online-Marketing 2017.





Veröffentlicht am: 14.07.2017