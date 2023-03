„... lassen Sie sich lieber von uns eine kleben!“

Bad Segeberg (sw) Dies ist das Motto der Firma Elan Nord GmbH in Bad Segeberg.



Jeder der rund zehn Mitarbeiter verfügt über jahrelanges Know-how und kann so den Kunden das gesamte Spektrum der Werbetechnik anbieten. Von Visitenkarten über Flyer bis hin zu Postern bekommen die Kunden hier alle Druckarten und Druckerzeugnisse aus einer Hand. Die Ideen, das Konzept und die Gestaltung von Bau-, Praxis-, und Messeschildern übernimmt das kreative Team der Elan Nord GmbH schnell und professionell.



In einem Monat ergänzt eine neue Maschine die Ausstattung von Elan Nord, mit deren Hilfe auch Metallictöne einfach gedruckt werden können. Diese ermöglicht zudem einen Konturschnitt, sodass das Endprodukt jede beliebige Form annehmen kann. Gerade für kleinere Auflagen ist diese Anwendung im Vergleich zu dem klassischen Siebdruck kostengünstiger.

Veröffentlicht am: 11.05.2011