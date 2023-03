14.09.2015 | 14:30 Uhr | Haus der Wirtschaft (WTSH) | Lorentzendamm 24, 24103 Kiel



Haus der Wirtschaft (WTSH) (em) Open Source ist aus der Welt der Software nicht mehr wegzudenken. Unzählige erfolgreiche Projekte zeigen, wie Geschäftsmodelle basierend auf Software, deren Quellcode für jeden zugänglich und deren Anwendung ohne den Erwerb einer Lizenz möglich ist, funktionieren. Beispiele sind das Betriebssystem Linux, der Apache-Webserver und die MySQL-Datenbank. In den letzten Jahren setzen auch Apple und Microsoft verstärkt auf offene und gemeinschaftlich mit den Anwendern entwickelte und gepflegte Produkte. Das zeigt, welche Bedeutung das Open Source-Prinzip inzwischen erlangt hat. Dennoch fühlen sich viele Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht davon betroffen. Der offene Umgang mit Wissen und der enge Kontakt zwischen Anwendern und Entwicklern erscheint vielen zu gewagt oder es wird kein Vorteil gesehen. Die Auftaktveranstaltung der neuen DiWiSH-Fachgruppe Open Business möchte Aufklärung leisten.



Die 1. Kieler Open Source Business Konferenz thematisiert diese Punkte. Was ist zu beachten, wenn ein Unternehmen sich öffnet? Welche strukturellen Voraussetzungen sind notwendig, um eigene Projekte erfolgreich umzusetzen? Welche Beispiele helfen bei der Orientierung? Geschichtliche Hintergründe von Richard Stallmann bis zur Free Software Foundation und die Frage, ob Open Source-Software wirklich kostenlos ist, bilden die Grundlage die eigene Sicht auf die Möglichkeiten der freien Software gegebenenfalls neu zu bewerten. Im Anschluss folgt ein Open Space.

Agenda

ab 14:30 Uhr Get Together

15:00 Uhr Begrüßung und einleitende Worte

15:10 Uhr



Open Source – Eine Erfolgsgeschichte (Kurzvortrag)

Pecha Kucha Vortrag von Arthur Kristmann und Lars Konusch (beide Fachhochschule Kiel)

15:20 Uhr Open Source Software als Katalysator im Technologietransfer am Beispiel des Monitoring-Frameworks Kieker

Prof. Dr. Wilhelm Hasselbring (CAU Kiel) & Dr. André van Hoorn (Universität Stuttgart)

16:00 Uhr Firebird, eine Open Source (Erfolgs)Geschichte

Björn Latte (wobe-systems GmbH)

16:40 Uhr Pause

17:10 Uhr Lizenzrechtliche Fragenstellungen bei Open Source Projekten

Rechtsanwalt Felix von Courten

17:50 Uhr Open Space

19:00 Uhr Ausklang

19:30 Uhr Ende der Veranstaltung





Moderation: Sabine Bernecker-Bendixen (sof-IT by Personal Best!)

Anmeldung



Die Veranstaltung ist kostenlos, die Plätze aber begrenzt. Melden Sie sich einfach auf www.diwish.de bis zum 10.09.15 an. DiWiSH-Mitglieder haben zudem die Möglichkeit sich kurz vorzustellen, mehr dazu unten unter "So machen Sie auf sich aufmerksam".





Veröffentlicht am: 04.09.2015