Bad Segeberg (mp) Am 28. September veranstaltet der Zweckverband Mittelzentrum, der sich aus den Orten Bad Segeberg, Wahlstedt, Fahrenkrug und Schackendorf zusammensetzt, den 1. Mittelzentrum Unternehmer- Treff im Bürgersaal des Rathauses Bad Segeberg.



Seit dem 1. März diesen Jahres beschäftigt das Mittelzentrum einen Wirtschaftsentwickler, der unter anderem dafür sorgen soll, dass die Vernetzung unter den Unternehmen der vier Zwecksverbandskommunen gefördert wird. „Diesem Aspekt soll nun Rechnung getragen werden und deshalb lade ich Sie hiermit herzlich ein zum 1. Mittelzentrum Unternehmer-Treff am 28. September um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses“, so Markus Trettin von der Stabstelle Wirtschaftsentwicklung in Bad Segeberg. Neben einer kurzen Begrüßung durch Bad Segebergs Bürgermeister Dieter Schönfeld und einem kurzem Bericht von Markus Trettin über seine Arbeit, wird Susann Henning, Leiterin der Förderlotsen bei der Investitionsbank SH über das Thema „Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für Unternehmen“ referieren.



Es folgt ein entspanntes Networking bei Getränken und kleinen Snacks. „Hier kann man neue Kontakte knüpfen und bestehende pflegen“, erklärt Trettin. „Ich würde mich sehr freuen, Sie zahlreich an diesem Abend begrüßen zu dürfen.“ Gesponsert wird der 1. Mittelzentrum Unternehmer-Treff vom Wirtschaftsmagazin. Anmeldungen sind noch bis zum 26. August direkt bei Markus Trettin per Mail unter markus.trettin@ badsegeberg.de sowie telefonisch unter 04551 / 964-103 möglich. Die Stabstelle Wirtschaftsentwicklung kümmert sich um die Anliegen der Unternehmen in der Region und bietet ihnen neben einer Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung auch jederzeit ein offenes Ohr für Pläne, Anregungen und Probleme. Die Unterstützung bei der Suche nach Gewerbeimmobilien sowie bei Existenzgründungen und Betriebsübergaben gehört ebenfalls zu den täglichen Aufgaben von Markus Trettin. Gerne gibt er auch einen Überblick über aktuelle Fördermöglichkeiten und informiert über den Wirtschaftsstandort Mittelzentrum.

Veröffentlicht am: 31.08.2011