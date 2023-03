1. Unternehmer-Klönschnack in 2012

Segeberg (sk) Der 1. Unternehmer-Klönschnack in Bad Segeberg im Jahr 2012 fand Ende März in den Räumlichkeiten der Sparkasse Südholstein in Bad Segeberg statt.



Martin Deertz, Vorstandsmitglied der Sparkasse Südholstein, und Jörg Wohlgehagen, 2. Vorsitzender des Unternehmervereins „Wir für Segeberg e.V.“, konnten eine Vielzahl von Teilnehmern zum „Unternehmer- Klönschnack begrüßen“.



Netzwerken in lockerer Atmosphäre

Ziel dieser gemeinsamen Veranstaltung war es, Kontakte untereinander zu knüpfen, zu fördern und auszubauen, um andere Unternehmer besser kennenzulernen. In einer lockeren Atmosphäre wurden bei einem Glas Saft oder Bier in zwanglosen, persönlichen Gesprächen Erfahrungen und Meinungen ausgetauscht, wie eine gegenseitige Unterstützung umgesetzt werden kann. Dabei hatten die Unternehmen auch die Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen.



Weitere Informationen über den Verein „Wir für Segeberg e.V. erhalten interessierte Unternehmer unter www.wirfuersegeberg.de.

Veröffentlicht am: 04.05.2012