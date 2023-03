10 Jahre IT-Beratung aus einer Hand

Kayhude (ng/em) „id-netsolutions“ ist der Integrationsspezialist für den Bereich Dokumentenmanagement- und Archivlösungen und bietet als erfolgsorientierter ELO Business-Partner Beratung aus einer Hand, direkt aus der Region.



Mit einer umfassenden IT-Beratung ist das Unternehmen der optimale Partner für innovative Firmen und Institutionen aller Art und Größenordnungen. Dabei werden Services wie Integrations- und Migrationskonzepte sowie Projektmanagement und -betreuung in den Bereichen Archivierung, Storage und Dokumentenmanagement übernommen. Auch die IT-Sicherheit sowie individuelle Hardwarelösungen sind für das Team kein Problem.



Innovatives Dokumentenmanagement

Dem Kunden wird ermöglicht seine bestehenden Anwendungen zu nutzen, aber von der hohen Integrationskompetenz des Unternehmens als langjähriger ELO-Technologiepartner für zusätzliche Möglichkeiten modernen Dokumentenmanagements und optimierter Langzeitarchivlösungen zu profitieren. Bereits seit 10 Jahren unterstützt das Unternehmen seine Kunden durch einen hervorragenden Service sowie kompetente Betreuung und Beratung im IT-Bereich. Dieses Jubiläum, am 1. April, feierte das Unternehmen am 29. März mit einer festlichen Veranstaltung.

Mit ihrem Erfolgskonzept konnte „id-netsolutions“ viele zufriedene Kunden in allen Unternehmensgrößen, sowohl im öffentlich-rechtlichen als auch im privatwirtschaftlichen Bereich, gewinnen. Gerne bekommen interessierte Unternehmen weitere Auskünfte auf konkrete Anfragen für ihr Geschäftsfeld, „id-netsolutions“ vermittelt auch den persönlichen Kontakt zu einem ihrer Anwender.



Veröffentlicht am: 21.04.2011