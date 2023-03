11. Weltrekord auf der B2B NORD?

Hamburg (em) Es ist geschafft! Deutschlands erfolgreichster Guinness World Records Rekordjäger Joe Alexander aus Hamburg hat am 13. November seine zwei Weltrekorde beim offiziellen Kick-Off-Event des Guinness World Records Tag 2013 mit spektakulärem Erfolg aufgestellt. Der nächste große Weltrekordversuch erfolgt auf der größten, regionalen Wirtschaftsmesse Deutschlands – der B2B NORD am 28. November.



Rekord Nummer 9

„Längste auf Flaschen gegangene Strecke“ Joe hat es geschafft, den bestehenden Weltrekord der Zirkusartistin Chelsea McGuffin aus Australien zu brechen. Ihr Weltrekord lag bei 51 Flaschen. Joe Alexander schaffte es über sage und schreibe 60 in einer Reihe aufgestellter Flaschen zu gehen, ohne zufallen. Die offizielle Guinness World Records Rekordurkunde wurde an Joe Alexander direkt am Veranstaltungsort in Hamburg-Othmarschen von Guinness Schiedsrichterin Eva Norroy aus England überreicht.



Rekord Nummer 10

„Meiste Dartpfeile in einer Minute fangen!“ Als Vorgabe galt, mindestens zwölf Dartpfeile, die vom Werfer aus vier Meter Entfernung auf ihn geworfen werden, mit der ungeschützten Hand zu fangen! Er schaffte 16!



Kommt es auf der B2B NORD zu Nummer 11?

Etwas ganz Besonderes ist der Weltrekordversuch: „Die meisten von Managern simultan per Hand zerschlagenen Bretter“. Der Rekordversuch startet um 16 Uhr an dem Kompetenzforum 1 im Obergeschoss. Wer Teil dieses Ereignisses sein möchte, kann sich noch bis zum 26. November per E-Mail an Info@B2B-NORD.de anmelden. Und keine Angst vor der Teilnahme! Profi Joe Alexander bereitet alle Kandidaten gezielt und umfassend auf den Bruchtest vor und erklärt, wie sich dieser Bruchtest auch erfolgreich auf den Berufsalltag übertragen lässt. Der Weltrekordhalter beweist seit Jahren, dass die eigenen Ziele mit der richtigen Geisteshaltung und dem richtigen Denken erreicht werden können.

Veröffentlicht am: 22.11.2013