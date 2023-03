Immer die aktuellsten Nachrichten der Region im Blick

Bad Bramstedt (mp) Die treuen Leser von Stadtmagazin Aktuell haben bereits entdeckt, dass das Stadtmagazin einen neuen praktischen Service bereit hält: Ab sofort können Interessierte den RSS Feed des Magazins direkt auf den Online-Portalen abonnieren.



Durch den RSS Feed bekommen die Leser jetzt noch aktueller Informationen über die Geschehnisse vor Ort und interessante Events aus der Region.



Immer die neusten Nachrichten aus der Region

Beim Abonnieren hat der Leser die Wahl, ob er nur die Nachrichten aus dem eigenen Ort lesen möchte oder aus dem gesamten Kreis. Wer jetzt neugierig geworden ist und gerne den RSS Feed abonnieren möchte, braucht nichts weiter als einen RSS Feed Reader. Dann reicht ein Klick online auf eines der Onlineportale des Stadtmagazins, zum Beispiel www.Stadtmagazin-Norderstedt.de. Oben rechts unter „Stadtmagazin Aktuell jetzt abonnieren“ stehen alle weiteren Informationen. Und schon hat man alle Nachrichten auf einen Blick übersichtlich zusammengefasst in seinem RSS Feed Reader.



Auch unterwegs top informiert

RSS Feeds können nicht nur am Computer empfangen werden, sondern auch auf Smartphones und Tablet-PCs. So informiert der RSS Feed auch unterwegs zeitnah über aktuelle Geschehnisse, wie Unfälle, Straßensperrungen und Nachrichten aus der Region.



Für Leser, die die Nachrichten kompakt einmal am Tag lesen möchten, bietet das Stadtmagazin weiterhin den E-Paper „Stadtmagazin Aktuell“ mit der Zusammenfassung der letzten 24 Stunden. Dieser kommt bequem per Mail ins Haus.



Veröffentlicht am: 15.07.2011