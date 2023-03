Norderstedt (em) Mit der Verleihung des Zertifikates für technisches Sicherheitsmanagement wird von den Verbänden Deutscher Verein des Gas und Wasserfachs e. V. (DVGW) und dem Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE bestätigt, dass die Stadtwerke allen Anforderungen an die Organisation, des Beauftragtenwesens, die Ablauforganisation mit Personalqualifikation und Weiterbildung, technische Dokumentation, Bereitschafts- und Entstörungsdienst sowie Regelwerksverwaltung und Arbeitsvorbereitung gerecht werden und der Zustand der Anlagen einwandfrei ist.



Damit bestätigen die Verbände dem Versorgungsunternehmen eine sichere, wirtschaftliche und umweltfreundliche Versorgung in den einzelnen Sparten. Während der freiwilligen zweitägigen Überprüfung stellten sich die Stadtwerke Norderstedt einer Untersuchung durch die externen unabhängigen Gutachter des DVGW und des FNN. Im Laufe der Prüfung mussten über 500 Fragen zur Organisation des Unternehmens, zur Qualifikation des Personals, der technischen Ausstattung, der Planung, des Betriebs und der Instandhaltung aller Anlagen von den Verantwortlichen der Stadtwerke beantwortet werden. Das externe Expertenteam der Verbände stellte fest, dass die Anlagen der Stadtwerke Norderstedt für die Gas-, Wasser- und Stromversorgung in einem sehr guten technischen Zustand sind. Mit dieser Urkunde bestätigen die Verbände, dass das Unternehmen technisch hervorragend aufgestellt ist und alle Qualitätssicherungsmaßnahmen beachtet.



„Wir freuen uns über die Bestätigung, dass unsere Infrastrukturen den Anforderungen einer modernen Versorgung gerecht werden“, sagt Axel Gengelbach, Werkleiter Netze und Technik. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und uns damit in eine stabile Situation gebracht, aus der heraus wir nun die Voraussetzungen für eine sichere Versorgung ohne Kernenergie schaffen werden“, so Gengelbach weiter. Daher war es kein Zufall, dass Dr. Ing. Torsten Birkholz, Geschäftsführer der DVGW-Landesgruppe Nord und Heike Schoon vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft der Werkleitung die Urkunde beim Klima-Pavillon der Stadtwerke auf der Landesgartenschau übergaben.



Foto: Dr. Ing. Torsten Birkholz, Geschäftsführer der DVGW-Landesgruppe Nord und Heike Schoon, BDEW Berlin übergeben Axel Gengelbach (Werkleiter Netze und Technik) und Klaus Raabe (Technischer Leiter) die Urkunde.

Veröffentlicht am: 31.08.2011