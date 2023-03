Unternehmer & Vereine auf gleicher Augenhöhe

Norderstedt (mp) Auch im letzten Monat veranstaltete der BDS Norderstedt für seine Mitglieder wieder ein spannendes Businessfrühstück im Park Hotel.



In konstruktiver Atmosphäre konnten die BDS Mitglieder neue Unternehmer kennenlernen und alte Kontakte pflegen. Thema an diesem Morgen war „Marktplatz der guten Geschäfte“. Dies ist eine Sponsoringveranstaltung der etwas anderen Art, die am 26. September in Norderstedt stattfinden wird. Hier geht es nicht um Geld, sondern die Unternehmer stellen eine Leistung zur Verfügung, die nicht einmal etwas kostet, und ein Norderstedter Verein bietet im Gegenzug eine andere Leistung an. Wie es funktioniert und wo die Vorteile liegen, das wurde den Mitgliedern beim Business Frühstück von Carsten Krohn von Norderstedt Marketing genaustens erläutert.



Foto: Carsten Krohn und Birgit Wieczorek freuen sich auf den nächsten „Marktplatz der guten Geschäfte“.

Veröffentlicht am: 31.08.2011