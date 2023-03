100%-ige Übernahme der Seminarkosten für Arbeitnehmer

Norderstedt (em) Qualifizierte Mitarbeiter sind maßgeblich am Erfolg eines Unternehmens beteiligt. Dies hat auch die Landesregierung Schleswig-Holsteins erkannt und unterstützt Beschäftigte bei der Qualifizierung. Stadtmagazin fragt Trainerin Birgit Wieczorek nach Fördermöglichkeiten.



Wieczorek: „Die Landesregierung Schleswig-Holstein unterstützt Arbeitnehmer durch einen finanziellen Zuschuss zu den Weiterbildungskosten. Für Unternehmen und Arbeitnehmer bedeutet dies, dass die Kosten für die Teilnahme an Seminaren für z.B. - Kommunikation oder Kundengewinnung - bis zu 100% erstattet werden.“



Stadtmagazin: „Welche Seminare bieten Sie an, die gefördert werden können?“

Wieczorek: „Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit und bilden sich fort um sich von Ihren Mitbewerbern abzuheben. Ausbildung on Demand bietet Ihnen qualifizierte Seminare in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation. Hier bieten wir Ihnen ein auf Ihren Bedarf ausgerichtetes Coaching und Seminare an, in denen wir gezielt auf Ihre Weiterentwicklung eingehen können. Die Weiterbildung findet stets praxisbezogen und in kleinen Gruppen statt.“



Stadtmagazin: „Was ist bei der Antragstellung zu beachten?“

Wieczorek: „Die zuwendungsfähigen Kosten müssen sich auf mindestens 160 Euro belaufen. Maximal zuwendungsfähig sind Seminarkosten bis 4.000 Euro pro Seminar und Teilnehmer/in. Für weitere Beratungen, stehe ich jedoch gerne unverbindlich persönlich zur Verfügung.“



Ausbildung on Demand - Gezieltes Training für Ihren Erfolg! Interessierte erreichen Dipl.-Betriebswirtin Birgit Wieczorek für eine kostenlose Erstberatung unter: 040- 513 22 599 oder im Internet unter www.ausbildung-on-demand.de.

Veröffentlicht am: 23.09.2011