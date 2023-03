Mit großen Fortschritten der Zukunft entgegen bauen

Norderstedt (em/nl) Die Bauarbeiten bei Hugo Pfohe in Norderstedt laufen auf Hochtouren. Seit dem ersten Spatenstich im Juni hat sich schon Einiges getan. Das Stadtmagazin hat einen Blick hinter die Kulissen des Ausbaus geworfen und sich einen Einblick in den aktuellen Stand verschafft.



„Als nächste Bauschritte stehen das Fliesen der Flächen und die Installation der Elektrik an. Auch die Heizungsanlage wird nach den neuesten Richtlinien modernisiert“, erklärt Torsten Weitz, Niederlassungsleiter des Norderstedter Hugo Pfohe- Standorts. „Im Oktober steht die Einrichtung des neuen Bühnenwerkes im Mittelpunkt, denn durch den 800m² großen Ausbau entstehen 13 neue Arbeitsbühnen. Der Anbau bietet uns Möglichkeiten, die Arbeitsabläufe hier weiter zu optimieren.“ Insgesamt entsteht ein Ausbau der Werkstattflächen von 647m² und des Reifenlagers von 150m². Auch die Kundenannahme wird großzügig umgestaltet und erhält zwei neue Direktannahmestellen. Zusammen mit dem Ausbau entstehen auch neue Arbeitsplätze. „Wir haben aktuell 33 Mitarbeiter hier in Norderstedt und werden noch dieses Jahr fünf neue Kollegen einstellen, um noch effizienter arbeiten zu können“, sagt Weitz.



„Wir bauen für die Zukunft“

Unter dem Motto „Wir bauen für die Zukunft“ werden bei der Werkstattgestaltung die neuesten Richtlinien berücksichtigt. Die modernen Anlagen der Filiale werden alle Anforderungen für eine „saubere Werkstatt“ erfüllen. Die Investition in den Standort ist eine Investition in den Service am Kunden, der für Weitz und sein Team an erster Stelle steht. „Unsere Kunden sollen sich hier wohlfühlen und rundum gut versorgt werden. Bei der geplanten Eröffnung im November ist unser hoher Qualitätsanspruch auch weiterhin unseren Mitarbeitern zu verdanken“, berichtet Torsten Weitz. Bereits 2010 hat ein Mitarbeiter dies bewiesen: Er wurde deutschlandweit zum „Servicemitarbeiter des Jahres“ ausgezeichnet.



Foto: Mit großen Schritten geht der Ausbau auf die Zielgerade zu. Der Innenausbau hat bereits begonnen.

Veröffentlicht am: 31.10.2011