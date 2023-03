Neue Kontakte beim 1. Mittelzentrums-Unternehmer-Treff

Bad Segeberg (em) Rund 40 Unternehmerinnen und Unternehmer aus den vier Zweckverbandskommunen Bad Segeberg, Wahlstedt, Fahrenkrug und Schakkendorf hatten sich letzten Monat auf Einladung der Wirtschaftsentwicklung im Bad Segeberger Rathaus zur ersten Netzwerk- und Informationsveranstaltung eingefunden.



In den Abend eingeführt hatten Bürgermeister Dieter Schönfeld und der Wirtschaftsentwickler Markus Trettin, der noch einmal sich und seine Tätigkeit als Dienstleister für die Unternehmen vorstellte. Der Fokus lag dann auf dem Vortrag von Susann Henning, Leiterin der Förderlotsen der Investitionsbank Schleswig-Holstein, der deutlich machte, warum so oft vom „Förderdschungel“ die Rede ist.



Susann Henning lotste aber gekonnt durch diesen und zeigte den interessierten Zuhörern eine Vielzahl von Möglichkeiten der Finanzierung und Förderung auf. Der anschließende gemütliche Austausch bei Schnittchen und Getränken rundete diese gelungene Veranstaltung ab. Diese sorgte dafür, dass die Unternehmer mit vielen wertvollen Informationen und Anregungen sowie etlichen neu geknüpften Kontakten nach Hause gingen. Weitere Informationen bei Markus Trettin, Stabstelle Wirtschaftsentwicklung, Telefon: 04551/964-103 sowie per E-Mail markus.trettin@ badsegeberg.de.

Veröffentlicht am: 31.10.2011