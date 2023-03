Positives Statement der SPD zur dodenhof-Erweiterung

Die SPD Landtagskandidaten Katrin Fedrowitz und Stefan Weber sowie der derzeitige Landtagsabgeordnete Andreas Beran besichtigten das Kaltenkirchener Möbel- und Modehaus und wurden dabei von Berndt Chylla, dodenhof-Geschäftsführer, Michael Juhr, Geschäftsführer des Modehauses, und Olaf Hansen, Geschäftsführer des Möbelhauses, empfangen. Das Wirtschaftsmagazin befragte die SPD Politiker nach ihrer Einschätzung der Erweiterungspläne.Chylla: Ich denke, nach Prüfung der Rechtslage sind die Möglichkeiten besser als je zuvor. Dies wird auch von einem Gutachten der Prüfungsgesellschaft GMA bestätigt, die klar festgestellt hat, dass der Handel in der Innenstadt außer in dem Bereich der Medien und weißen Ware, in der ein kleineres Sortiment vorgeschlagen wird, nicht beschädigt wird. Dies Ergebnis wurde dann auch in einer öffentlichen Sitzung der Bevölkerung Kaltenkirchens vorgestellt. Hier konnten wir feststellen, dass es nicht nur in der Bevölkerung sondern auch parteiübergreifend eine große Unterstützung für die Erweiterungspläne gibt.Fedrowitz: Ganz sicher nicht! Wohin die Beschränkung auf wenige Anbieter führt, konnte bereits in einigen Branchen verfolgt werden. Ich glaube, im umgekehrten Fall kann man nicht behaupten, dass zum Beispiel im Bereich der Telefonie die Preise nach Auflösung des Telekommunikationspols gestiegen sind. Das Gegenteil ist der Fall. Wettbewerb schafft Unternehmensvielfalt und die wiederum schafft Arbeitsplätze. Dies muss unser vorrangiges Ziel sein!Fedrowitz: Aufgrund der vorliegenden Fakten sicherlich nicht. Dafür müssen wir uns dann als gewählte Abgeordnete intensiv einsetzen. Weber: Ein Zustand den man sicherlich nach der Landtagswahl und der hoffentlich veränderten Mehrheiten ändern sollte.Beran: Leider ja, zu Zeiten der SPD Regierung hat es einen gemeinsamen Stammtisch der Abgeordneten aus dem Kreis Segeberg gegeben, der sich parteiübergreifend getroffen hat und so auch Projekte aus dem Landkreis nach vorne bringen konnte. Dies hat sich leider mit dem Regierungswechsel zu Schwarz-Gelb geändert und sollte nach der Landtagswahl unbedingt wieder eingeführt werden. Hiervon würde der Landkreis enorm profitieren.Beran: Auch hier muss ich leider sagen, dass die Kreise im nördlichen Teil Schleswig Holsteins eine deutlich stärkere Unterstützung erhalten. Die Tatsache, dass zum Beispiel die SPD nur einen Kandidaten aus dem Kreis Segeberg in Kiel platziert hat, obwohl der Kreis an Platz drei der Einwohnerzahlen in Schleswig-Holstein liegt, zeigt ganz klar, dass die Hausmacht des Kreises in Kiel unterrepräsentiert ist. Auch dies wird sich, so hoffe ich, nach der Landtagswahl deutlich ändern.Weber: Ganz sicher nicht! Auch ich kaufe am Wochenende zum Beispiel in Henstedt-Ulzburg ein und denke nicht, dass die Käufer die Gleichen sind, die zum Beispiel zu dodenhof fahren würden. Ich glaube, dass es eher die Käufer sind, die typischerweise in Hamburg zum Einkaufen gehen. Insofern kann ein Angebot, das den Umsatz im Kreis Segeberg hält und hier vor Ort Arbeitsplätze schafft, für alle Gemeinden im Kreis sicherlich nur von Vorteil sein.Chylla: Zunächst werden die bestehenden Arbeitsplätze, die in der Hoffnung auf eine Erweiterung geschaffen wurden, gesichert. Aber natürlich muss eine Erweiterung durch einen weiteren Ausbau des Mitarbeiterstandes im dreistelligen Bereich unterstützt sein. Wir würden auch hier, wie wir es bereits bei den bestehenden Arbeitsplätzen getan haben, eine Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit in Kaltenkirchen anstreben. Die Wiedereingliederung, zum Beispiel von Frauen nach der Babypause, haben wir gemeinsam sehr erfolgreich durchgeführt.Fedrowitz: Ein absolutes Ja! Weber: Selbstverständlich und ohne Zweifel ja!Beran: Die A20 ist durch. Das haben auch die Grünen gesagt. Wenn der „grüne Riesenwurz“ gefunden wird, könnte eine Lösung sein, dass die Autobahn einen kleinen Schlenker macht. Fedrowitz: In keinem Fall! Die A20 wird gebaut. Weber: Darüber braucht niemand mehr zu diskutieren. Das Projekt ist in trockenen Tüchern.Beran: Drei davon sind Autobahnabfahrten. Fedrowitz: Und eine wird es nicht werden! Die Gutachten sprechen eine deutliche Sprache: Wir brauchen keine Autobahnabfahrt in Norderstedt. Und dabei bleibt es auch.