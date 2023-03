„Kontorhaus ist beliebt“

Norderstedt (kk) Büroflächen in Norderstedt-Mitte sind weiterhin beliebt. Ob in der Rathausallee oder in der Heidbergstraße, die angebotenen Flächen finden kurzfristig neue Mieter.



„Mit der Vermietung der Büroflächen im 1. OG des Kontorhauses sind wir derzeit annähernd vollvermietet“, sagt Marc-Mario Bertermann, Geschäftsführer der EGNO. Im Januar hat die Norderstedter Zeitung mit Redaktion und Anzeigenvertrieb die neuen Räume im Kontorhaus bezogen.



Tiefgaragen und ÖPNV sind große Vorteile

„Die Zentralität, der Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr sowie die direkte Verbindung zwischen Norderstedt und Hamburg sind klare Vorteile für die Mieter in Norderstedt- Mitte“, so Bertermann weiter. Ebenso befinden sich in der direkten Umgebung Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, Shoppingmöglichkeiten, Restaurants, Cafés und Bäcker. Donnerstags findet vor Ort ein Wochenmarkt statt. Parkmöglichkeiten für die ansässigen Mieter sowie deren Besucher sind in den hauseigenen bzw. öffentlichen Tiefgaragen vorhanden. Die EGNO kennt freie Büroflächen in Norderstedt. Es lohne sich immer, mit der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt Kontakt aufzunehmen, denn diese habe einen sehr guten Überblick über die freien Gewerbeimmobilien am Norderstedter Markt, so Yvonne Soltysiak, Projektleiterin bei der EGNO.



Gewerbeimmobilien: EGNO kennt den Markt

„Wir kooperieren eng mit den regionalen Anbietern und haben auch eigene Flächen im Angebot“, sagt Yvonne Soltysiak.

Mehr Informationen im Internet unter www.egno.de.

Veröffentlicht am: 16.01.2012