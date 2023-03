Auszeichung zum „hülsta-Händler des Jahres 2012“

Kaltenkirchen (em/mp) Perfekter Start ins neue Jahr für dodenhof: Das Familienunternehmen ist zum „hülsta-Händler des Jahres 2012“ gekürt worden. Diese Auszeichnung versteht sich als Würdigung herausragenden Engagements eines Handelspartners für Deutschlands wohl bekannteste Herstellermöbelmarke. Den Preis nahm dodenhof Geschäftsführer Olaf Hansen während einer Feierstunde von hülsta Geschäftsführer Michael Espenhahn entgegen.



Kontinuität ist eine der wichtigsten Säulen des Erfolgs. Wer diese in unternehmerischer Weitsicht mit innovativen Konzepten zu verbinden weiß, wer Qualität zum Grundsatz macht und dem Menschen in seinem Unternehmertum den wichtigsten Stellenwert zuerkennt, hat die Weichen für die Zukunft gestellt.

Seit über 100 Jahren handelt dodenhof nach dieser Maxime und qualifizierte sich damit für die Auszeichnung „hülsta-Händler des Jahres 2012“.



Besondere Erlebniswelten bei dodenhof

„Wir spüren bei dodenhof eine ungewöhnlich hohe Sympathie für unsere Möbel“, resümiert hülsta- Geschäftsführer Michael Espenhahn die Beweggründe für die diesjährige Preisvergabe.

„Und diese mündet seit vielen Jahren in eine partnerschaftliche und äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit“, so Espenhahn, der den Preis nun an Olaf Hansen stellvertretend für die gesamten WohnWelten und die vielen Mitarbeiter übergab. „Wir freuen uns sehr, heute diese besondere Auszeichnung zu bekommen“, so Olaf Hansen während der Preisverleihung.

Und weiter: „Sie bestätigt einmal mehr, dass wir mit unserem Lebenswelten-Konzept genau richtig liegen – für unsere Kunden und für Möbelmarken gleichermaßen.“ Seinen Dank richtete er an Michael Espenhahn, aber auch an alle Mitarbeiter von dodenhof, „die mit großem Engagement und hoher Kompetenz jeden Tag für die Kunden da sind.“



Preisgeld wird gespendet

Mit der Auszeichnung „hülsta- Händler des Jahres“, die inzwischen zum zehnten Mal verliehen wird und mit 5.000 Euro dotiert ist, unterstreicht hülsta die hohe Bedeutung der Kooperation zwischen Handel und Hersteller auf allen Unternehmensebenen. Das Preisgeld wird dodenhof an das SOS-Kinderdorf Harksheide in Norderstedt stiften.

Veröffentlicht am: 29.02.2012