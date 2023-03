Geflieste Kunst

Quickborn (jj) Etwas ganz Besonderes, einen echten Hingucker, möchte jeder Unternehmer in seinen Geschäftsräumen haben. Es muss etwas sein, dass man stolz den Besuchern präsentieren kann.



Peter Ulka hält alles für einen gelungenen Auftritt bereit. Als Meister des Fliesen-, Platten- und Mosaikleger- Handwerks weiß er die Besonderheit aufwendig gemusterter Boden- und Wandfliesen wirklich zu schätzen: „Kreativ und individuell soll es sein, es darf aber nicht aufgesetzt oder gar protzig wirken – eben geschäftstauglich.“



Genug Erfahrung in der Vereinigung von Professionalität und Funktionalität haben die Experten allemal: „Wir haben bereits in der Elbphilharmonie Hamburg, verschiedenen Hotels, Kindergärten, Autohäusern und einer sehr bekannten Fastfood-Filiale gearbeitet. Unsere Dienste umfassen natürlich nicht nur das Verlegen der Boden- oder Wandgestaltung, sondern auch eine ausführliche Beratung im Vorwege, bei der der Bedarf und Nutzen festgestellt werden. Daraufhin erstellen wir ein komplettes Konzept und präsentieren zum Objekt passende Lösungen, die Persönlichkeit und Charme versprühen. Erst, wenn unsere Kunden mit unseren Ideen rund um zufrieden sind, wird alles Nötige angeliefert und wir beginnen mit dem Verlegen.“

