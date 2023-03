Standort Schleswig-Holstein weiterhin stark gefragt

Norderstedt (em) Insgesamt 189 Unternehmen haben sich im vergangenen Jahr für den Standort Schleswig-Holstein entschieden und sorgen damit für 3.222 neue Arbeitsplätze. Mit dieser Bilanz hat die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) gemeinsam mit den Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Kreise und kreisfreien Städte das zweitbeste Ansiedlungsergebnis der vergangenen zehn Jahre vorgelegt. Wirtschaftsminister Jost de Jager stellte die Ansiedlungsergebnisse Mitte März in Kiel gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig- Holstein GmbH (WTSH), Dr. Bernd Bösche, sowie dem Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH (EGNO), Marc-Mario Bertermann, vor.



„Die kontinuierliche Aufwärtsentwicklung der letzten Jahre sowie das Spitzenergebnis für 2011 belegen, dass der Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein attraktive wirtschaftliche Rahmenbedingungen bietet“, sagte de Jager. Insbesondere der Zuwachs bei den Arbeitsplätzen mit einem erneuten Plus von über 50 Prozent sei höchst erfreulich und werde zu einer weiteren Verbesserung der Arbeitsmarktsituation beitragen. De Jager erinnerte zugleich daran, dass die positive Ansiedlungsbilanz über die zusätzlichen Steuereinnahmen auch ein Beitrag zur Konsolidierung des Landeshaushalts sei.



Rekord des Boomjahres nur knapp verpasst

Mit 3.222 neu entstehenden Arbeitsplätzen wurde 2011 das zweitbeste Ergebnis der vergangenen zehn Jahre erreicht – der Rekord des Boomjahres 2007 (3.359 Arbeitsplätze) wurde damit nur knapp verfehlt. Ebenso positiv ist die Anzahl der angesiedelten Unternehmen: 189 neue Unternehmen stehen für das drittbeste Ergebnis der vergangenen Dekade. 67 Prozent der Unternehmen sind dem Dienstleistungssektor (2010: 59 Prozent) und elf Prozent dem produzierenden Gewerbe (2010: 15 Prozent) zuzurechnen. Eine erfreuliche Entwicklung war nach den Worten von WTSH-Chef Bösche auch bei der Größe der angesiedelten Firmen zu verzeichnen. So hat sich die bereits in den Vorjahren zu beobachtende Tendenz 2011 weiter fortgesetzt. Mit durchschnittlich 17 Arbeitsplätzen pro Unternehmen war eine deutliche Steigerung zu verzeichnen (2009: 10 Arbeitsplätze und 2010: 14 Arbeitsplätze).



Hamburger Firmen zieht es nach Schleswig-Holstein

Ein interessanter Trend zeigt sich hinsichtlich der Herkunft der angesiedelten Unternehmen: 2011 siedelten mehr als doppelt so viele Firmen aus Hamburg nach Schleswig- Holstein über als im Jahr zuvor. 36 Ansiedlungen (2010: 17) kamen von der Elbe ins nördlichste Bundesland und sorgen künftig für 922 neue Arbeitsplätze (2010: 519). Bösche sieht für diese Entwicklung zwei maßgebliche Ursachen: „Die Anziehungskraft Schleswig-Holsteins gegenüber Hamburger Firmen ist bei einer guten konjunkturellen Entwicklung höher und motiviert Unternehmen, sich bei uns nach Expansionsmöglichkeiten umzusehen“, so der WTSH-Geschäftsführer. „Und natürlich weisen wir niemanden ab, sondern bedienen diese Firmen mit passgenauen Angeboten.“ 2012 startete mit einer Fortsetzung des Vorjahrestrends. Die im letzten Monat getroffene Entscheidung der Beiersdorf AG, die Tesa-Zentrale, das Forschungs- und Technologiezentrum und die damit verbundenen Arbeitsplätze nach Norderstedt zu verlagern, ist ein Beweis dafür.



Bestes Ergebnis für NORDGATE

EGNO-Geschäftsführer Marc-Mario Bertermann unterstrich die grundsätzlich positive Zusammenarbeit mit Hamburg im Rahmen der Metropolregion. „Für die strategische Entscheidung von Tesa, Forschungs- und Technologiezentrum mit den Marketingfunktionen an einem Ort zusammenzulegen, bietet der NORDPORT am Hamburger Flughafen die optimalen Bedingungen. Norderstedt hat neben der reinen Fläche auch die infrastrukturellen Rahmenbedingungen für große Ansiedlungen. Unternehmen in der Metropolregion Hamburg zu halten, ist deutlich besser, als wenn sie für den Wirtschaftsraum Norddeutschland verloren gingen“, so der Norderstedter Wirtschaftsförderer. Nach Bertermanns Darstellung verzeichnete das Städtebündnis NORDGATE von Neumünster bis Norderstedt entlang der A7 2011 das beste Jahr seit Bestehen der Kooperation.



Energie- und Logistik-Branche weit vorn

Als Branchenschwerpunkte der Ansiedlungen haben sich, wie bereits im Vorjahr, die Energietechnik und die erneuerbaren Energien herauskristallisiert. 15 Unternehmen aus dieser Branche siedelten sich 2011 in Schleswig-Holstein an und sorgen für über 540 Arbeitsplätze. Das Spektrum reicht dabei von der Produktion von Energiespeichern über die Entwicklung und die Fertigung von Fundamenten von Windkraftanlagen bis hin zum Vertrieb von Photovoltaikmodulen. So wird zum Beispiel die chinesische Firma King Energy mit etwa 30 Mitarbeitern von Neumünster aus Photovoltaikanlagen für den deutschen und europäischen Markt konfektionieren und vertreiben. Daneben spielte der Bereich der Logistik mit 10 Unternehmen und ebenfalls über 500 Arbeitsplätzen eine herausragende Rolle. Im Mittelpunkt steht dabei der Aufbau von größeren Logistikzentralen.



Foto: Dr. Bernd Bösche, Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH, Wirtschaftsminister Jost de Jager und Marc-Mario Bertermann, EGNO - Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH stellten die Ansiedlungsergebnisse gemeinsam in Kiel vor.

Veröffentlicht am: 02.04.2012