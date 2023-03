„Eine großartige neue Messe“

NORDGATE/Neumünster (kk) Die Premiere ist geglückt. Die neue Mittelstandsmesse wirtschaft- NORDGATE am 25. und 26. April war ein voller Erfolg.



Zufriedene Aussteller, gut gefüllte Hallen und eine große Nachfrage nach Workshops und Veranstaltungen machten diese neue Messe aus.



NORDGATE als Namensgeber

Die branchenübergreifende Messe unter dem Motto „Dialog-Business- Kontakte“ wurde unterstützt durch das NORDGATE, der Wirtschaftsregion bestehend aus den Städten Neumünster, Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn und Norderstedt. Die Wirtschaftsförderer waren mit eigenem Stand vertreten und freuten sich über den regen Zuspruch bei ihnen und der Messe insgesamt.



NORDGATE ist starke Wirtschaftsregion

In seiner Eröffnungsrede wies Neumünsters Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras auf die besondere Bedeutung der Wirtschaftsregion NORDGATE hin. Mit über 230.000 Einwohnern, gut ausgebildet und mit einer Kaufkraft, die 12,3 Prozent über dem Bundesdurchschnitt liegt, befindet sich NORDGATE im Landesvergleich auf Augenhöhe mit Kiel und Lübeck. NORDGATE repräsentiert mit 86.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und rund 8.200 Unternehmen einen der größten Arbeitsmärkte in Schleswig-Holstein.



Gewinne der Region

Dass diese neue Messe ein Gewinn für die Region ist, unterstrichen die Partner des NORDGATE eindrucksvoll mit einem Gewinnspiel. Gegen Abgabe der Visitenkarte hatten die Teilnehmer am ersten Messetag die Chance auf einen von sechs regionalen Preisen, zum Beispiel ein Greenfee oder Schnupperkurs im Golfclub an der Pinnau und Übernachtung im Hotel Quickborn oder einen Erlebnistag in der Holstentherme mit Übernachtung im Landhotel Dreiklang Kaltenkirchen. Weitere Gewinne kommen von Business & Lifestyle Hotel Altes Stahlwerk Neumünster, Mercure- Hotel Köhlerhof und Golfclub Bissenmoor Bad Bramstedt, ARENA HOTEL Henstedt-Ulzburg und der TriBühne Norderstedt und „Das kleine Restaurant“ in Norderstedt. Sehr beliebt war an beiden Tagen ein 60 Meter langer Segway-Parcours von Flashway, der kostenlos genutzt werden konnte.



Mehr Bilder der Messe gibt es im Internet unter www.nordgate.de.



Foto: Die Vertreter des NORDGATE mit Bürgermeistern und UVNord-Präsident auf ihrem Messestand.

Veröffentlicht am: 23.05.2012