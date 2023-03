Orientieren, informieren, bewerben

Neumünster (mp) Ende März präsentierten sich im Berufinformationszentrum (BIZ) in Neumünster 16 Zeitarbeitsunternehmen aus der Umgebung. Arbeitssuchende aus dem gewerblichen Bereich und aus Pflegeberufen hatten die Möglichkeit sich vor Ort über die Rahmenbedingungen von Zeitarbeit zu informieren.



Die teilnehmenden Unternehmen stellten an diesem Tag ihre aktuellen Stellenangebote vor und boten Bewerbungsgespräche gleich vor Ort an. Die Resonanz bei den Arbeitssuchenden war mehr als positiv und die Angebote stießen auf ein reges Interesse. Unter den Zeitarbeitsfirmen waren Convent Personalmanagement, tandem Personallogistik, Pluss Personal Leasing, SAFE, ZAG Zeitarbeitsgesellschaft, AMG Personal Management, persona Service, Rehnelt Zeitarbeit GmbH Neumünster/Büdelsdorf, Randstad, Rehbein, Atrias Personalmanagement, Kurt Zeitarbeit, Rasant Personal-Leasing und Interstaff. Gesucht wurden vorrangig Pflegefach- und -hilfskräfte, Tischler, Maler, Metallberufe, Elektriker, Kraftfahrer, Anlagenmechaniker und Lagerarbeiter.

Veröffentlicht am: 04.05.2012