Solarstrom ist wettbewerbsfähig

Norderstedt (em) Die neuesten Kürzungen in der Solarförderung (Erneuerbare Energiengesetz – EEG) traten zum 1. April in Kraft.



Die Bundesregierung begründet die Kürzung durch die deutlich gesunkenen Herstellkosten von Photovoltaikanlagen und die damit erreichte Wettbewerbsfähigkeit von Solarstrom. Die Maßnahme ist trotz dieser Begründung für viele nicht nachvollziehbar, gilt es doch mit ganzer Kraft die Energiewende erfolgreich umzusetzen und uns von Atom- und Kohlestrom unabhängig zu machen.



Das Solarzentrum Norderstedt hat die künftige Situation analysiert, wie Thomas Leidreiter vom Solarzentrum ausführt: „Die Planungsparameter für eine Photovoltaikanlage sind umfangreicher geworden. Künftig muss der individuelle Stromverbrauch verstärkt in die Planung einbezogen werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen“. Die Wirtschaftlichkeit und die eigene unabhängige Stromversorgung werden besonders für Unternehmen im Mittelpunkt der Beratung stehen. „Um sich von künftigen Strompreissteigerungen unabhängig zu machen, wird die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen auch künftig anhalten“, so rechnet Thomas Leidreiter. Für eine kostenlose Erstberatung steht das Team vom Solarzentrum Norderstedt während der Geschäftszeiten gerne zur Verfügung.

Veröffentlicht am: 04.05.2012