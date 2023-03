Das Truck Team kann jetzt auch „KLEINER“!

Westerrönfeld/Neumünster (mp/ em) Die Unternehmensgruppe Küla-TVN hat als Spezialist für Trucks in Schleswig-Holstein eine lange Tradition. 1976 gegründet, umfasst das Aufgabengebiet vielseitige Dienstleistungsangebote in Verkauf und Service.



Hinzu kommen mit den Vertretungen für DAF und VOLVO LKW sowie Thermo King Transportkühlung viele weitere markenspezifische Kompetenzen. Ab sofort ist die Unternehmensgruppe auch Vertragspartner von „XL Service für Transporter“ und somit mit ihren beiden Truck Centern in Westerrönfeld und Neumünster auch der ideale Ansprechpartner, wenn es um Service und Reparaturen an Transportern geht. „Bisher war unsere Werkstatt ausschließlich auf Fahrzeuge ab 7,5 t spezialisiert“, erklärt Laura Grell von TVN lächelnd. „Jetzt können wir auch ‘kleiner’!“ Der neue XL-Rundum-Service umfasst alles, was einen Transporter in Schuss hält, wie beispielsweise die AU-Abgasuntersuchung, einen Bremsen- und Elektronikservice, HU-Hauptuntersuchung, Inspektions-, Motor- und Karosserieservice sowie einen Hol- & Bringservice.



„Viele unserer Kunden haben nicht nur Fahrzeuge im schweren Segment sondern auch Transporter – auch Ihnen möchten wir somit einen Komplettservice für Ihren gesamten Fuhrpark bieten“, so Laura Grell weiter. Der Transporter-Spezialist hat sich einen Namen durch seine Schnelligkeit, Kompetenz und faire Preisgestaltung gemacht. „Transporter sind nicht einfach nur größere PKW, sie unterscheiden sich in vielen Details“, ist sich das Truck Team einig. „Bei uns wird Ihr Transporter top gewartet und ist nach einer Panne fix wieder flott. Denn Zeit ist gerade im Transportgewerbe bares Geld. Wir freuen uns über Ihren Besuch.“

Veröffentlicht am: 03.07.2012