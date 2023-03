Bad Bramstedt (sw) Dieser Service ist 1a! Seit 2006 betreibt Dagmar Lalk von E-Commerce & Industriebedarf erfolgreich die Online-Shops 1a-vermessung.de, 1a-diamantscheiben.de und 1awerkstattgeraete. de.



Ziel der drei verschiedenen Online- Shops ist es, den Kunden individuelle und maßgeschneiderte Lösungen zu bieten. Auf 1a-vermessung.de und 1adiamantscheiben. de finden Kunden Qualitätswerkzeuge namhafter Marken wie Husqvarna, Nikon oder Leica. „1a-werkstattgeraete.de bietet vor allem Autowerkstätten und Tankstellen eine optimale Plattform für hochwertiges Zubehör“, erklärt Dagmar Lalk. „Von Druckluftgeräten über Ersatzteile bis hin zum Zubehör für die Fahrzeugelektrik finden die Kunden eine große Auswahl an Qualitätswerkzeugen. Eine 1a-Produktberatung unserer Mitarbeiter gibt es gratis dazu.“



„Unsere Kunden schätzen uns als zuverlässigen und herstellerunabhängigen Lieferanten für Baugeräte, Baumaschinen und Industriebedarf. Es ist uns sehr wichtig unseren Kunden hervorragende Qualität bei gleichzeitig fairen Preisen zu bieten“, betont Dagmar Lalk. Kunden können bei E-Commerce & Industriebedarf stets auf eine schnelle Lieferung, professionelle und umfangreiche Beratung sowie absolute Zuverlässigkeit in der Auftragsausführung vertrauen.



Foto: Qualität und Kundennähe stehen für Dagmar Lalk stets an erster Stelle.

Veröffentlicht am: 26.07.2012