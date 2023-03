Rellinger Mirko Hundertmark ist neuer Direktor

Neumünster/Pinneberg/Segeberg (em) Beim Thema Private Banking denken viele Menschen zunächst an Privatbanken oder große, auch international agierende Finanzdienstleister. Dabei muss der Weg zu einem guten und ganzheitlichen Private Banking nicht weit sein.



Denn auch bei der Sparkasse Südholstein gibt es für sehr vermögende Kunden eine hochwertige Finanzbetreuung, dessen Basis eine Vermögensberatung ist und die alle Anlagebereiche bis hin zum Generationsmanagement sowie eine umfassende Vermögensverwaltung umfasst. Mirko Hundertmark ist der neue Direktor, der diesen Bereich bei der Sparkasse Südholstein weiter ausbauen soll. Ihm zur Seite steht ein Team aus 14 hochqualifizierten Mitarbeitern. „Ich freue mich sehr, mit Herrn Hundertmark einen ausgewiesenen Experten im Bereich der hochwertigen Finanzberatung präsentieren zu können. Die Besetzung dieser Position ist auf die vielschichtigen Bedürfnisse unserer Kunden ausgelegt und ein weiterer Schritt, unser seit Jahren erfolgreich arbeitendes Private Banking weiter zu stärken“, betont Ralph Schmieder, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südholstein.



Mirko Hundertmark hat sein Geschäft über 20 Jahre bei der Hamburger Sparkasse gelernt, schnell Führungsverantwortung übernommen und sich dabei kontinuierlich weitergebildet - unter anderem schloss er ein Studium zum Sparkassenbetriebswirt erfolgreich ab. „Jeder unserer Kunden hat unterschiedliche Bedürfnisse und genau darauf sind wir ausgerichtet. Wir gestalten gemeinsam mit unseren Kunden die Vermögensbildungund optimierung und finden Lösungen, die der Erreichung ihrer Wünsche und Ziele dienen. Vermögensfragen sind in erster Linie Vertrauensfragen – und im Private Banking der Sparkasse Südholstein gehen wir entsprechend damit um“, betont der Finanzexperte. In seiner Freizeit ist der 39-Jährige, der seit elf Jahren mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Rellingen lebt, als passionierter „Fußball-Vater“ gerne auf dem Fußballplatz und genießt das Reisen mit seiner Familie.



Foto: Ralph Schmieder (l.), Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Südholstein, freut sich, Mirko Hundertmark als neuen Direktor für das Private Banking präsentieren zu können.

Veröffentlicht am: 03.07.2012