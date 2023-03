Richtig (ver)steuern!

Quickborn (em) Die Steuerberatungsgesellschaft Solventa mbH betreut ihre Mandanten kompetent in allen Steuer-, Wirtschafts- und Finanzierungsfragen. Mit der fundierten Fachkenntnis der Experten, Engagement und langjähriger Beratungs- und Prüfungserfahrung unterstützen Inhaber Heiko Neuhold und sein Team ihre Mandanten zuverlässig bei Standardaufgaben des Unternehmens genauso wie bei komplexen Aufgaben des Unternehmensmanagements.





„Wir legen besonderen Wert auf eine vertrauensvolle persönliche Beratung unserer Mandanten. Als Unternehmen mit über 60-jähriger Tradition am Standort Quickborn bieten wir mit fundiertem und stets aktuellem Expertenwissen alle Dienstleistungen rund um steuerliche und wirtschaftliche Belange sowie Unterstützung bei Finanzierungskonzepten. Dabei betreuen wir einen weit gefächerten Mandantenstamm in unterschiedlichen Beratungsfeldern“, erklärt Heiko Neuhold. Getreu ihrer Philosophie gehören für die Fachleute Qualität, Erfahrung, Engagement und das Vertrauen ihrer Mandanten zusammen und bilden seit Jahren die entscheidende Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Gerne ist das Solventa-Team bei allen Fragen rund um Steuerberatung, Rechnungswesen und betriebswirtschaftliche Beratung behilflich.

Veröffentlicht am: 27.08.2012