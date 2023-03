Hamburg (lr) Die JOB AG ist spezialisiert auf Personal Management für Unternehmen und Job Management für Bewerber. Als Partner für Wirtschaftsunternehmen ist die Zielsetzung, sämtliche mit Personal verbundenen Problemstellungen und Herausforderungen durch individuelle und lösungsorientierte Beratung und Betreuung im Bereich Prozess-, Projekt- und Personalmanagement mit einem hohen Nutzen für Kunden zu lösen.



Das Wirtschaftsmagazin Segeberg war vor Ort und hat mit dem Personal Manager Christian Dierbach über die jetzige Situation und Zukunftspläne gesprochen.



Herr Dierbach, seit wann besteht Ihr Unternehmen und wie kam es zu der Gründung?

Unser Unternehmen gibt es jetzt seit dem Jahr 2002. Dazu kam es, weil die drei Gründer nicht nur Personal suchen, sondern den gesamten Rundum-Service bieten wollten.



Haben Sie noch weitere Mitarbeiter und bilden Sie auch aus?

Ja, in Hamburg haben wir noch 33 weitere Mitarbeiter und drei Auszubildende im Beruf des/der Personaldienstleistungskaufmann/- frau.



In welchen primären Bereichen sind Sie vertreten?

Wir haben sieben verschiedene Bereiche. Um nur mal ein paar zu nennen, zählen dazu Produktion, Logistik sowie Medical, Office und Technik. Damit haben wir in Hamburg alle Bereiche abgedeckt.



Welche Firmen können sich an Sie und Ihr Unternehmen wenden?

Vor allem die Mittelständler bis Großunternehmen. Wir möchten eine langfristige Basis zu Kunden und Mitarbeitern schaffen.



Was zeichnet Ihr Unternhemen im Verhältnis zu anderen Personaldienstleistern ganz besonders aus?

Wir bieten unseren Kunden alles aus einer Hand und das sagen wir nicht nur, wir leben es auch. Wir wollen, dass unsere Kunden das Optimum erhalten. Damit schaffen wir Vertrauen. Wir achten darauf, dass unsere Mitarbeiter gleichberechtigt behandelt werden, also genau so wie die Stammbelegschaft des Unternehmens.



Verraten Sie etwas über Ihre aktuelle Situation, sind Sie mit dem Verlauf zufrieden?

Ja, ich bin zufrieden. Momentan geht es uns gut und wir bekommen von unseren Kunden sehr gute Resonanzen, eben weil wir schon sehr lange zusammenarbeiten.



Das bestätigt uns in unserer Arbeit. Und wie sieht es mit der Situation in der Zukunft aus?

Ich denke, der Trend geht ins Positive. Wir sind gut aufgestellt. Equal Pay finden wir gut.



Mit welchen Mitteln machen Sie auf sich aufmerksam?

Mit Anzeigenschaltungen im Printbereich, im Internet und über Social Media. Außerdem sind wir im großen Rahmen auf Messen vertreten.



Sind Sie mit Ihrem Standort zufrieden?

Unsere drei verschiedenen Standorte in Hamburg haben wir bewusst gewählt und sind auch immer noch sehr zufrieden damit.



Foto: Das Hamburg-Team der JOB AG Personaldienstleistungen AG – Deutschlands kundeorientierteste Dienstleister 2012

Veröffentlicht am: 20.11.2012