Clouding liegt im Trend

Norderstedt (md) Das Internet bestimmt unser Leben! „Egal, ob wir Nachrichten per E-Mail verschicken oder bekommen, alte Freunde in sozialen Netzwerken wiedertreffen, ein bestimmtes Rezept suchen oder die aktuellen Wochenangebote verschiedener Lebensmittelhändler vergleichen möchten, das Internet verwenden wir nahezu jeden Tag und es spielt eine wichtige Rolle in unserem Alltag“, weiß Andreas Münster.



Das Team von elektro- Münster verkabelt aber nicht nur private Haushalte, sondern gerne auch Gewerbekunden. So richten Andreas Münster und sein Team gerne auch Internetanschlüsse, W-Lannetze und Netzwerke ein. „Sehr im Trend ist „clouding“. Das bedeutet, dass die Daten im Internet auf Servern gespeichert werden und von überall auf der Welt abrufbar sind“, erklärt der Experte.



Auch „streaming“, das Gucken von Filmen und Fernsehen online, gewinnt in unserem Alltag immer mehr an Bedeutung. „Gerne beraten wir Sie ausführlich, wie Sie schnell und sicher ins Internet kommen.“ So richtet sich der Service von elektroMünster auch an Norderstedter, die gerade umgezogen sind oder möchten. „Wir haben die Technik, damit Sie schnell wieder erreichbar sind.“

Veröffentlicht am: 20.11.2012