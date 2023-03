„Fit for biz!“  jetzt auch in Norderstedt!

Norderstedt (pm) Im September startete die neue M-POINT-Netzwerkgruppe „Cappuccino“ mit einer Eröffnungsveranstaltung in den Räumlichkeiten des Norderstedter Gastronomen Cem Duman, dem CUP&CINO.



Das erste Unternehmertreffen fand in einer äußerst gelungenen Atmosphäre bei einem leckeren Frühstück statt und unter den rund 20 anwesenden Gästen wurden die ersten Kontakte geknüpft. Das Rahmenprogramm der Eröffnung stellte den Ablauf eines typischen Netzwerktreffens dar und wurde durch den Business Vortrag „Sprechen Sie Smalltalk“ von Marlies Smits, Benehmensberatung, abgerundet. Das Netzwerk richtet sich an Selbständige, Unternehmer und Führungskräfte von klein- und mittelständischen Betrieben. In der „Wochenbilanz“ schildern die Mitglieder die Highlights ihrer vergangenen Arbeitswoche. Dies ergibt Chancen für die Netzwerkkollegen, hier Anknüpfungspunkte für das eigene Business zu erhalten.



M-POINT trainiert „Chancen erkennen – Chancen ergreifen!“ und fördert dies bei seinen Mitgliedern. Pünktlich „Zur vollen Stunde“ startet dann das gleichlautende Veranstaltungstool mit dem Schwerpunkt „Unternehmerischer Erfahrungstransfer“. Themen wie „Akquise – aber richtig!“, „Innovatives Neukundengeschäft!“ oder „Kooperationen – Erfolgschancen für Querdenker!“ stehen hier auf der Agenda. Der Gründer und Initiator von MPOINT, Thomas Götzinger, setzt mit seinem Netzwerk auf eine starke persönliche Gemeinschaft und versteht sich und sein Netzwerk als „Fitness Center für Unternehmer“. Seit 2008 hat Thomas Götzinger MPOINT stetig aufgebaut und weiterentwickelt. Er freut sich über eine aktuelle Mitgliederanzahl von 80 Unternehmen. Das Angebot von MPOINT wird derzeitig auf die Hamburger Stadtteile und Randgebiete Hamburgs erweitert und rückt somit näher an die Wohnorte der Unternehmer heran.



Interessierte sind herzlich willkommen und können sich bei Mareile Winko unter 040 - 25 33 07-30 telefonisch oder per E-Mail unter info@mpoint.biz anmelden!



Foto: Schon das erste M-POINT-Treffen stieß auf große Resonanz – ab jetzt jeden Dienstag im Norderstedter CUP&CINO.

Veröffentlicht am: 06.11.2012