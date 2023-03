Jetzt wird es hell im Garten!

Norderstedt (md/lr) „Gerade in der jetzt kommenden, dunklen Jahreszeit sind Gartenleuchten nicht nur praktisch, sondern auch sehr schön als dekorative Akzente im Garten und an Wegen“, weiß Brigitte Münster von elektro Münster in Norderstedt.



Egal, ob als Wegleuchte, Haustürbeleuchtung, Außenwandstrahler oder als Dekoration, ob aus Edelstahl, Messing, Holz oder Stein, bei elektroMünster findet jeder die passende Lampe. Brigitte Münster: „Gerne beraten wir Sie ausführlich über die verschiedenen Möglichkeiten.“



Praktische Dekorationen

„Sehr beliebt bei unseren Kunden sind die beleuchteten Pflanzschalen, die sich bei Partys auch als Sektkühler hervorragend eignen“, so die Fachfrau weiter, die ihrem eigenen Garten verschiedene, schöne Lichthighlights gesetzt hat. „Auch bei der Technik gibt es Unterschiede. So können die Leuchten automatisch in der Dämmerung angehen, auf Bewegungen reagieren oder ganz klassisch mit einem Schalter an- und ausgestellt werden.“ Natürlich übernimmt das Team um Brigitte Münster auch den Einbau und die Verkabelung der neuen Lichter. „Selbstverständlich führen wir auch eine Vielzahl an Solar- und Akkuleuchten, die keine Verkabelung benötigen.“

Veröffentlicht am: 06.11.2012