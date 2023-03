125 Jahre Sparkassenerfahrung für den Kreis Pinneberg

Neumünster (em) 125 Jahre Sparkassenerfahrung im Kreis Pinneberg: Dieses gemeinsame Jubiläum feiern fünf Mitarbeiter in der Firmenkundenbetreuung der Sparkasse Südholstein. Yvonne Lantsch, Tina Dießel, Andreas Berndt, Hans-Jürgen Maier und Torben Balz haben alle in der Sparkasse gelernt und sind ihrem Arbeitgeber treu geblieben.



Dafür dankte ihnen Martin Deertz, als Vorstandsmitglied verantwortlich für das Firmenkundengeschäft der Sparkasse, herzlich: „Sie stehen für Kontinuität in der Kundenbetreuung der Sparkasse Südholstein. Die Kunden vertrauen Ihnen und dieses Vertrauen ist unser höchstes Gut. Es ist schön, dass Sie bei uns sind.“



Den größten Anteil an der Jubiläumssumme bringt Hans-Jürgen Maier ein. Der 58-jährige Elmshorner gehört der Sparkasse seit 40 Jahren an. Nach der Filialzeit arbeitete er unter anderem als Makler in der Immobilienvermittlung der Sparkasse. Seit nunmehr 15 Jahren betreut er größere Unternehmen im Kreis Pinneberg. „Sich gemeinsam mit seinen Kunden über Erfolge zu freuen“, ist sein Antrieb.



Vor 25 Jahren begann Yvonne Lantsch ihre Ausbildung bei der Sparkasse. Eine ihrer ersten beruflichen Stationen war der E-Banking- Bereich in den Anfangsjahren der Digitalisierung, lange bevor es Smartphones und Tablet- PCs gab. Seit 14 Jahren unterstützt die Moorregerin nun die Firmenkundenbetreuer als Assistentin. Ihr Motto: „Geht nicht, gibt's nicht.“ Dreimal 20 Jahre gehören Tina Dießel, Torben Balz und Andreas Berndt der Sparkasse an. Nachdem sie gemeinsam ihre Ausbildung absolviert hatten, gingen sie ihre eigenen Karrierewege und trafen sich schließlich in der Firmenkundenbetreuung im Pinneberger Kunden- Center wieder.



Tina Dießel begann ihre Laufbahn in den Filialen im Kreis Pinneberg, bevor sie sich in der Kreditabteilung um gewerbliche Darlehen kümmerte. In diesen Jahren brachte sie auch ihre beiden Kinder zu Welt, die heute acht und zehn Jahre alt sind. Seit 2011 arbeitet die Pinnebergerin als Fachreferentin in der Firmenkundenbetreuung.



Torben Balz arbeitete zehn Jahre in der Kreditbearbeitung, bevor er 2007 in die Firmenkundenbetreuung wechselte. Seitdem kümmert sich der 40-Jährige um den Kreditbedarf von Großkunden. „Es ist immer wieder beeindruckend, was wir zusammen mit den Kunden auf die Beine stellen können“, beschreibt der Pinneberger den Reiz seines Berufs.



Auch Andreas Berndt arbeitete nach seiner Ausbildung im Kreditbereich, entschied sich dann jedoch für eine Karriere in der Firmenkundenbetreuung. Seit 2003 kümmert sich der 36- Jährige aus Horst um alle Finanzierungsfragen der Unternehmen und Selbstständigen. Im Mai 2014 übernahm er darüber hinaus die Führungsverantwortung als einer von zwei Vertriebsleitern für das Firmenkundengeschäft im Kreis Pinneberg.



