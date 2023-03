„Ich mache den Euro wieder rund“

Hamburg (ls/lr) Am 1. Oktober 2006 gründete Gorden Isler ein unabhägiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit Individualität. Zuvor war er selbst viele Jahre im Versicherungsgeschäft tätig. Dann traf er die Entscheidung in die Selbstständigkeit zu gehen. Nun arbeiten mit ihm weitereselbstständige Versicherungsexperten. Eine von ihnen ist Beate Ngee, mit der sich das Wirtschaftsmagazin zu einem Gespräch traf.



Beschäftigt Ihre Finanzgesellschaft weitere Mitarbeiter oder Auszubildende?

Wir sind zurzeit sieben selbstständige Versicherungsmakler. Darüberhinaus beschäftigen wir derzeit zwei Auszubildende zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, eine Buchhaltungsangestellte und einen Praktikanten.



Welche Primärbereiche werden bei Ihnen vertrieben?

Wir vertreten das klassische Versicherungsgeschäft, von der kleinen Kfz-Versicherung bis hin zur großen Personenversicherung. Darüber hinaus sind wir zuständig für: Finanzoptimierung, Immobilienversicherung, betriebliche Altersvorsorge, Steuersparkonzepte, Hypothekendarlehn, Investmentfonds, Bausparen, Sachversicherungen und vieles mehr. Ebenso behandeln wir derzeit die aktuellen Personentarife „Unisex“, da der Europäische Gerichtshof entschieden hat, ab dem 21. Dezember 2012, die Versicherungstarife für Männer und Frauen gleichzustellen. Das bedeutet, dass es ab dem 21. Dezember 2012 keine tariflichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Darüber klären wir unsere Kunden selbstverständlich genauer auf.



Welche Kundengruppen werden bei Ihnen angesprochen?

Wir wollen mit unserer Arbeit Auszubildende, Studenten, Freiberufler, Selbstständige, Angestellte, Arbeiter und Unternehmer ansprechen, um ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wir geben unser Bestes, um unsere Kunden sicher durchs Leben zu führen.



Durch welche Besonderheiten zeichnet sich Ihr Unternehmen aus?

Unsere Firmenphilosophie ist anders als bei anderen, denn wir machen mit unseren Kunden ein Finanzcoaching, nehmen sie an die Hand, um den Euro, der in den letzten Jahren an Wert verloren hat, wieder rundzumachen. Wir möchten, dass der Kunde wieder Vertrauen in sein eigenes Geld hat. Natürlich sorgen wir auch dafür, dass sein Geld mehr wird und nicht weniger. Das ist unser Job. Selbstverständlich machen wir für unsere Kunden auch einen Versicherungsvergleich, wir sagen ihm, wo er einsparen kann und zeigen ihm, dass das Günstige nicht das Beste sein muss. Es muss zum Kunden passen. Jeder meiner Kollegen hat auch eine ganz spezielle Begabung, Kunden von uns zu überzeugen, also sie für uns zu gewinnen. Letztendlich wollen wir den Kunden auf eine Reise in seine finanzielle Freiheit mitnehmen. Wir bieten unseren Kunden eine umfassende Beratung auf fachlich hohem Niveau und Zugriff auf Finanzdienstleistungen an und schneidern ihm so den passenden Maßanzug.



Frau Ngee, sind Sie denn mit Ihrer aktuellen Situation zufrieden?

Ja, ich persönlich und auch wir als Unternehmen sind mit der aktuellen Situation zu frieden. Wir lieben unseren Beruf und sind gerne als Versicherungsmakler tätig. Dabei spielt der Standort keine große Rolle, obwohl Hamburg eine sehr schöne und große Stadt ist und viele Studenten und Arbeitssuchende anlockt.



Wie sehen Sie der Zukunft entgegen?

Der Zukunft sehe ich positiv entgegen, denn ich kann meinen Job, den ich sehr liebe, solange machen wie ich möchte. Es gefällt mir sehr als „Finanzdesignerin“ zu arbeiten und für die Kunden da zu sein.



Wo engagieren Sie sich privat?

Ich arbeite bei dem Verein „www.hamburger-mit-herz.de“, den ich selbst mitgegründet habe. Wir haben viele Events organisiert wie zum Beispiel die „Office Soccor Tuniere“. Zu den Aufgaben von Hamburger mit Herz, gehört es kleine Projekte und Fördervereine gezielt zu unterstützen. Dies bringt mir sehr viel Spaß und ist eine willkommende Abwechslung zu meinem Beruf.



Haben Sie noch einen besonderen Wunsch, den Sie uns gerne mitteilen würden?

Mein Wunsch ist es, gesund zu bleiben. Das ist das Wichtigste für mich und ich hoffe sehr, dass es in der Zukunft auch so bleibt. Letztlich ist alles nichts wert, wenn man erkrankt ist.



Bild: Beate Ngee legt Wert auf individuelle Beratung.

Veröffentlicht am: 31.01.2013