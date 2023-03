Auf Nummer sicher

Norderstedt (sw/ng) Ungebetene Gäste können bequem per Video- Gegensprechanlage abgewiesen werden – und das in Farbe und Echtzeit. elektroMünster sorgt für fachgerechte Beratung und Montage und bietet eine große Bandbreite verschiedener Sicherheitssysteme an.



„Die Montage dieser sensiblen Systeme sollte immer von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Wir beraten Sie gerne zu den technischen Möglichkeiten, die es in Ihrem Unternehmen gibt“, so Inhaber Andreas Münster. „Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter.“



Foto: „Videoüberwachungsanlagen vermitteln nicht nur ein Gefühl der Sicherheit“, weiß Andreas Münster zu berichten.

Veröffentlicht am: 20.03.2013