Heiko Korries bleibt erster Vorsitzender

Neumünster (em/mo) Auf der gestrigen Jahreshauptversammlung hat die Basis der Selbstständigen in Neumünster ihre Vorstandswahlen für die neue Amtsperiode von zwei Jahren durchgeführt. Bevor jedoch gewählt wurde, zog Heiko Korries als erster Vorsitzender eine durchaus positive Bilanz der zurückliegenden zwei Jahre.



„Unsere monatlichen Stammtische sind zumeist gut besucht“, so Korries. „Gerade dann, wenn wir sie unter ein spezielles Thema stellen.“ So befasste sich der BDS 2012 mit dem Thema Syrien-Konflikt und lud Referenten wie Jens Kohlmorgen von der ECE ein, um die Entwicklung eines neuen Innenstadteinkaufcenters in Neumünster zu diskutieren. Auch die Landespolitik war bereits zu Gast beim BDS Neumünster. Nur wenige Monate nach der Landtagswahl im Mai 2012 standen die örtliche Landtagsabgeordnete Kirsten Eickhoff-Weber sowie der Vorsitzende des Arbeitskreises Wirtschaft, Technologie, Tourismus und Verkehr der SPD Landtagsfraktion, Olaf Schulze, den BDS-Mitgliedern Rede und Antwort. Mit zwei Betriebsbesichtigungen – einmal beim Mitgliedsunternehmen Glas Danker sowie beim Schadensanierer PolygonVatro – wurde das Konzept des Netzwerkens unter Neumünsters Selbstständigen und Freiberuflern noch erweitert.



„Daran kann der neue Vorstand gleich weiterarbeiten und die Programmplanung für die zweite Jahreshälfte 2013 erarbeiten“, so Korries. Die Arbeit des Vorstandes wurde nach dem Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden durchaus positiv bewertet, so dass es nicht verwunderlich war, dass es bei den Wahlen zum Vorstand kaum Veränderungen gab. Erster Vorsitzender bleibt Heiko Korries. Als Zweiter Vorsitzender wurde Udo Keller im Amt bestätigt. Ebenso wie Schriftführerin Kirsten Kienast und die Beisitzer Mounif Rouaiha, Wolfgang Bönschen und Dirk Meinke. Für den scheidenden Beisitzer Adrian Werner wurde BDS Pressesprecher Oliver Sundermann in den Vorstand gewählt. Kassenwartin Gabriele Momsen-Seligmann bleibt dem Vorstand ebenfalls erhalten. Ihre Amtszeit endet erst im nächsten Jahr. Nach den Wahlgängen, die vom Ehrenvorsitzenden Peter Fietzke geleitet wurden, informierte Gast und BDS Mitglied Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras in einem kurzen aber sehr interessanten Vortrag über die aktuellen Entwicklungen in der Stadt und stand den Gästen auch danach noch für Fragen und Anregungen zur Verfügung.



Foto: Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras beglückwünschte Heiko Korries (1. Vorsitzender, rechts) und Udo Keller (2. Vorsitzender) zur Wiederwahl.

Veröffentlicht am: 20.03.2013